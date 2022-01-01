泰國曼谷暹羅天地ICONSIAM，是泰國最熱門的跨年活動之一，今天是第三度被泰國政府選為官方跨年地點，本次活動將以「魔法」為主題，在昭披耶河畔施放超過2萬枚、7幕精彩的環保煙火。

為迎接2022年的到來，泰國分別在首都曼谷兩大知名地標暹羅天地與中央世界，舉辦跨年倒數煙火秀，以炫麗奪目的煙火秀，帶領大家揮別2021年疫情年，迎向2022年新氣象。

在暹羅天地登場的「2022年神奇泰國倒數計時」慶典，將以泰國第一大河湄南河為背景，上演號稱最環保的一場煙火盛宴。

隨著時針指向午夜時分，由泰國糯米製造而成的3萬支環保煙火將直衝天際，劃亮長達1400公尺長的湄南河上空，方圓5公里的觀眾都能看到這段精彩的表演。

日本煙火專家表示，這次的煙火以糯米為原料。燃燒時能盡量減少菸霧的產生，故能大幅減低霧霾對環境的汙染。整個煙火秀共分7段，分別為：以愛點亮世界、照亮你的精神力量、釋放魔力、重生：迎接美好生活、擁抱多元、為泰國贏得全世界與團結。

這次的煙火以糯米為原料。燃燒時能盡量減少菸霧的產生，故能大幅減低霧霾對環境的汙染。(圖/路透社)

隨著煙火將夜空當作畫布，極力揮灑色彩；泰國將為國民甚至是全世界的人們祈福，將希望與精神支持注入2022年之中。

在泰國的中央世界，歷經2021年疫情嚴重重創後，主辦單位中央巴塔納（Central Pattana）集團為一洗過去1年來的低盪，特別邀請新生代藝術家舉行演唱會，結合大型煙火秀，矢言打造出令人難忘的新年時刻。

屆時，全球購物中心將上演以「給美好未來的一段訊息」為題的壯觀煙火秀，結合泰國愛樂樂團的悠揚旋律，以及3D藝術影像綻放在全球最大的互動式數位螢幕，帶給現場觀眾絕妙的視聽饗宴。