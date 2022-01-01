騎士隊確定從湖人隊得到控衛隆多（Rajon Rondo）。根據美媒 ESPN與《The Athletic》報導，兩隊在美國時間12月31日完成交易，騎士隊取得隆多，湖人隊取得瓦倫丁（Denzel Valentine），湖人預計會釋出瓦倫丁，然後再補進其他球員。

隆多是湖人2020年總冠軍成員，本季在湖人出賽18場，只有場均3.1分、3.7助攻，他的合約是1年260萬美元。由於湖人控衛已經有韋斯布魯克（Russell Westbrook），韋少的平均上場時間36分鐘，隆多沒有足夠的發揮空間。隆多目前在健康安全協議的隔離名單，還不能立即上場。

28歲的瓦倫丁生涯前4季效力公牛，打得分後衛和小前鋒，當時有場均7.4分、3.5籃板。本季他轉到騎士之後上場時間減少，只剩下2.9分、37%投籃命中率，他簽的不是保障合約，本季年薪180萬美元，湖人會將他釋出以空出1個球員名額。

騎士隊控衛盧比歐（Ricky Rubio）在對戰鵜鶘時受傷被攙扶退場，MRI診斷他左膝前十字韌帶撕裂，本季提前報銷，他場均貢獻13.1分、4.1籃板、6.6助攻，出賽34場只有8場先發。騎士正在貫徹年輕化路線，陣中主控是21歲的加蘭（Darius Garland），他本季全面提升到場均19.5分、7.3助攻、48%投籃命中率，但他同樣身陷隔離名單，所以騎士才急著補人。