本月9日為台北市第5選區（中正、萬華）林昶佐罷免案的投票日，備受政壇關注。民進黨立委余天、陳亭妃29日特別跨區為林掃街助陣，余天本人一現身立刻成婆媽們焦點，余則痛批，現在罷免案那麼多都是民進黨自己搞出來的，認為罷免門檻過於寬鬆，民進黨必須知錯改進。消息一出引發熱議，不少網友呼籲余「退休吧！」認為余天本質不錯且歌藝精湛，不該蹚政治渾水。

香港媒體《中評社》29日報導指出，余天與陳亭妃一同赴萬華區雙和市場，為林昶佐掃街拜票。余一現身立刻成全場焦點，現場人氣爆棚，沿途攤商與逛街長者紛紛激動大喊，並開啟「追星模式」。

余天受訪直言，罷免是民進黨自己搞出來的，有必要檢討，錯了就要改，這是執政黨應該要做的事。余強調，罷免變這麼寬鬆，老實講也是民進黨自己搞出來的，這有必要檢討，大家可以想想罷免門檻是否要再研究一下，不然每天搞罷免，什麼事情都不用做了，錯了就要改，這是執政黨該做的事。

此消息引發熱議，網友湧入《中時新聞網》臉書相關連結留言：「退休吧！」「真的勸余老爺子退休吧！」「年紀一大把家庭比較重要，女兒身體也要顧，還是別蹚政治渾水了」、「民進黨只是在利用你，好好回去唱歌吧」、「人其實是滿可愛的，不適合當立委，就好好當歌手吧」、「別再搞政治了啦！」