民眾湧入祝山觀日台凝神等待2022阿里山第一道曙光。（廖素慧攝）

2022阿里山日出音樂會在清晨5點半開始演出。（廖素慧攝）

迎接2022元旦，阿里山第一道曙光於清晨7時5分，從雲霧環繞的玉山山脈間綻放光芒，今年雲層低，仍掩不出曙光的魅力，現場民眾在阿里山日出印象音樂會優美的交響樂及嘹亮美妙的聲樂中，如痴如醉，歡喜迎日出。

第20屆「阿里山日出印象音樂會」於今天清晨5點半在阿里山國家林遊樂區祝山觀日停機坪登場，去年防疫未開放民眾入場，今年開放民眾進場，來自各地的遊客戴著口罩，湧入現場看日出。

除了祝山觀日停機坪擠滿人，對高岳、小笠原山、祝山觀日平台及周邊景點都滿滿的人潮，大家在約1℃低溫中凝神期待第一道曙光，約6時許天空逐漸翻魚肚白，大家更引頸仰望。

阿里山第一道曙光預估清晨7時8分露臉，隨著時間接近，大家目不轉睛等待，清晨7時5分，當太陽從玉山群峰露出霞光，隨即綻放光彩，全場人群紛紛拿起相機、手機搶拍。

今年阿里山日出印象音樂會，由跨域國際指揮家江靖波帶領樂興之時管弦樂團50人團隊，表演大家耳熟能詳的經典名曲《高山青》，還有男聲樂家丁一憲、女聲樂家蔣啟真演唱歌劇《費加洛婚禮》、普契尼《我親愛的爸爸》。

嘉義縣翁章梁、立委陳明文等人出席音樂會，與民眾一同迎接曙光。縣長翁章梁表示，元旦曙光出現，很感動，整個溫暖起來，嘉義縣就是個太陽之都，歡迎大家來嘉義迎接美好的新年。