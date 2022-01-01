面對低溫來襲，冷颼颼的天氣，選擇保暖的方式無奇不有，然而不適當的NG行為，當心危險上身！國民健康署提供6個提醒：

1、起床方面：「慢、熱、起、穿、行」的行為後，安心踏實的下床活動。

2、飲食方面：選擇溫熱的食物或飲品，注意食用時的安全溫度勿超過攝氏65度。另，喝酒以暖身是NG行為，因為酒精讓皮膚的微血管擴張，而感到身體熱熱的錯覺，但其實血液是離開身體器官後，反而造成身體內部的中心體溫下降，尤其在外喝酒宿醉反而會更危險。

3、運動方面：外出運動時，除了一樣要戴口罩外，從頭到腳的身體保暖不可少，避免外出時溫差大，產生心臟及血管瞬間的收縮，造成梗塞或中風等的風險增加；運動前，充分的「熱身運動」，千萬別輕忽暖身運動的重要性，適當補充水份，若有身體不適現象，應立即減緩或停止運動，甚至尋求旁人的協助。

4、服藥方面：有三高（血壓、血脂、血糖）、心血管疾病的患者，不因為天冷、節慶或家人團聚的歡愉氣氛下，任意停止規律服藥或減少藥量。

5、血壓方面：定期量測血壓，維持722（測量7天、每天2次、每次量2遍）原則，並記錄自我血壓的變化。

6、睡眠方面：充足的睡眠時間，讓身體充分的休息，若需半夜起床上廁所，添加衣物是必要的動作。

●急遽氣溫下降 出現徵兆快撥119

國民健康署提及，尤其長者、慢性疾病患者要有適當禦寒保暖措施外，不定時且未知的心血管疾病急性發作，如：心肌梗塞及腦中風等，儘快撥打119就醫，可減少死亡及病後殘留嚴重失能的情形，增加復原的機會。

此外，如發現自己或親友出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥，更年期女性則可能出現氣喘、背痛等非典型症狀等心臟病症狀，或是發生臉歪手垂大舌頭等「FAST」中風徵兆，應儘速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾。