台中大肚區今（31）早有民眾發現1女子胸前插著刀瀕死，送醫後不治；警方查出兇手是女子弟弟周男，警方釐清行兇動機後發現，周男長期以來不滿姊姊與陳姓男友長期住在他租屋處，多次要求兩人搬出去，昨天上午又為了不付租激起口角，一度想趕姊姊出家門，最後發生之以衝突，一怒之下才持刀刺姊姊。

案發後，姊姊後由男友騎車送醫一路騎了4.3km，最後女子摔下機車，男友因擔心通緝犯身分曝光而逃走。

台中市大肚區營埔一街，昨天早上約10點40分左右，有民眾發現一名女子倒臥在路旁，經協助報案送醫仍不治。警方調查，該名女子原本由陳姓男子搭載，行經該處時疑因撐不住而倒地，陳男一度要幫她急救卻無效，警方事後逮獲涉嫌殺害親胞姊的周女弟弟。

警方指出，上午約10點40分，44歲陳姓男子騎機車搭載45歲的周姓女子，經過大肚區營埔一街，原本想送周女就醫，但周女疑因身受重傷、無法支撐，到半路就跌落路旁，陳男見狀也將車停放路旁，並蹲在地上為周女執行CPR，有善心民眾經過協助報警並通知救護車將周女送醫。

周女被送到醫院急救仍宣告不治，警方表示，周女的左側胸部有約4公分長穿刺傷，但身上及現場沒有任何刀械、也無大量血跡，研判該處非第一現場。周女雙親皆亡，她與弟弟都有中度身心障礙及毒品前科，其弟之前也曾因向姊姊要錢買毒品遭拒，就痛毆姐姐，也曾有家暴報案紀錄。

周女弟弟下午到案後坦承殺害親姊，他說，早上姊弟倆與陳姓男子在大肚區租屋處吸毒，但姐姐與男友長期住在他家不付租金，他與姐姐發生爭吵，一時氣憤之下才持刀刺向姊姊，沒想到鑄下大錯。

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