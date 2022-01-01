羅志祥被前女友周揚青抖出私生活不檢點後，演藝事業全面停擺，今（1日）凌晨在花蓮跨年晚會壓軸登台復出，也是重返歌壇的首次表演，全程30分鐘不斷電演出，重現亞洲舞王風采，網路跟現場共湧進21萬人觀賞，稍早，他也在臉書發文吐內心話：「原來還有一群人在等著我」。

羅志祥為了這次演出，斥資百萬搭配爆破、煙火及全彩雷射等高規格特效，現場湧進千名鐵粉力挺，他稍早發文表示接到跨年表演時，心情相當興奮也很忐忑不安，畢竟沈寂兩年時間，不知道大眾會用什麼眼光看待他，直到在台下等待演出時，聽到花蓮徐縣長與傅崐萁委員一席話：「花蓮是我們的家，就從這裡重新出發」，加上登台時聽到群眾歡呼聲，才放下心中一顆大石頭，感覺到「自己真的回來了」。

羅志祥表示登台時，見到台下有粉絲在落淚，這才意識到有一群人在等他重返歌壇，緊張和不安心情一瞬間全消失，不僅內心充滿悸動和感動，眼淚甚至不停打轉，讓他更想呈現最好一面，畢竟不能辜負大家的接納與期待，接著允諾：「最後的鞠躬，是我無聲的表達，我會再回花蓮的，我會用我的行動來感謝花蓮」，並強調：「我很喜歡2022的這個開始」。

羅志祥回家鄉花蓮唱跨年前，被酸民批：「沒辦法舔共才跑來台灣，風頭過了他應該就回去啦，還在花蓮歡迎你」，沒想到意外釣出他標記酸民並霸氣回應：「你上網看，我回花蓮表演幾次」。