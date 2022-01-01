原屬國民黨籍的備役少將于北辰在2021年的最後一天（12月31日）發表聲明，宣告退出國民黨，並稱「2022走自己的路，做自己正確的判斷」。國民黨副發言人楊植斗則表示：「期待于北辰先生退出國民黨後，代表民進黨投入桃園市長選舉。」此文引發熱議，大批網友湧入楊文章下留言，認為于退黨一事恐不單純。

于北辰昨日（12月31日）在臉書發文表示，已經正式聲明退黨了，2022走自己的路，做自己正確的判斷；對於退黨的原因，于感嘆，如今人事已非真的到了離開的時候，壓垮他最後一根稻草是，「當我們家收到生命威脅時，居然黨內同志沒有一個人對我們釋出關懷，尤其是那些需要我們就稱之我們是好朋友的人」。

楊植斗隨後在臉書發文道：「道不同不相為謀，期待于北辰先生退出國民黨後，代表民進黨投入桃園市長選舉，讚。」並特別標註「恭喜國民黨」、「祝福于先生」兩個關鍵字。

楊植斗文章獲超過1300個讚、超過200則留言，網友紛紛回應：「他退國民黨早晚事，去加入民進黨吧！祝福他！但是……代表民進黨選桃園市長，格局還未到位」、「恭喜他得償所願！祝福他囉！他想要的國民黨給不了，我想蔡皇會給得了的」、「于北辰在綠媒的言論令人難以苟同」。此外，楊也回覆網友：「有一句俗諺叫『貓哭耗子』，看到一堆民進黨的粉專在于北辰臉書底下留言取暖，真的覺得好噁心。」