台南市新營青商會主辦的元旦健走活動，已有30多年歷史。（劉秀芬攝）

由台南市新營青商會主辦的新營元旦升旗健走活動，1日早上6點在南瀛綠都心登場。（劉秀芬攝）

由台南市新營青商會主辦的新營元旦升旗健走活動，1日早上6點在南瀛綠都心登場。（劉秀芬攝）

由台南市新營青商會主辦的新營元旦升旗健走，1日早上6點在南瀛綠都心盛大登場，上千民眾摸黑到場等待，6點20分與市長黃偉哲一起參加升旗典禮，黃偉哲表示，新的一年會持續加強市政建設，保持好的第一，擺脫不好的指標。

黃偉哲表示，2020、2021年在疫情影響下，仍然可以看到民眾相互扶持、展現動人的一面，許多社團、機關團體踴躍捐輸，志工無私付出，讓防疫工作順利進行，台南市防疫工作是六都最好，期待新的一年能做得更好，台南新的建設會持續推動，期許市府團隊積極作為，讓民眾感受到「有政府會做事」，新的年度台南市更加昌盛繁榮。

新營元旦健走活動已經有近30年歷史，2020年1月恢復升旗典禮，今天不少民眾天還未亮就到公園等待，參加升旗及路跑。新營新北里長陳登山說，每年都會揪里民一起來參加元旦活動，今天也有20多人一起來；新營中營里長蔡牧謙說，今年因疫情趨緩、氣溫不會太冷，參加人數踴躍，估計超過上千人。

今天除了黃偉哲與市府多位主管與鄉親一起參加升旗迎接新年的到來，主辦單位也準備豐富的早餐供健走民眾享用，市府多個局處並準備精美的宣導品，參加健走民眾均可參加摸彩。