蔡英文總統1日出席總統府元旦升旗典禮。（姚志平攝）

元旦升旗要不要敬禮 賴清德看了蔡總統一眼。(取自中時新聞網直播)

元旦升旗要不要敬禮 賴清德看了蔡總統一眼。(取自中時新聞網直播)

總統府元旦升旗典禮

蔡英文總統與賴清德副總統今上午出席「中華民國111年元旦總統府升旗典禮」。在五大醫護公會代表領唱下唱國歌。升旗時司儀高喊「敬禮」，蔡總統並未行禮，國旗歌音樂一響，蔡總統趕緊行「撫心禮」，賴清德看了蔡總統一眼，也立即把手放在胸口行禮。

此外，蔡總統與副總統賴清德也將在上午8時40分在總統府發表元旦談話。蔡總統將向國人朋友傳達新的一年的重要施政方針，並強調執政團隊會負責任地穩健執政、照顧人民。

今上午升旗典禮，總統與副總統到場後，首先接受國防部三軍儀隊大隊長致敬，並向現場國人揮手致意，在五大醫護公會代表組成的合唱團領唱下，與民眾齊唱國歌。國旗隨後也在國旗歌演奏聲中緩緩升起。

升旗典禮結束後，總統與副總統手持國旗步上舞臺，向典禮參與人員揮手致意，共同迎接新的一年的到來，也感謝醫護人員過去一年的辛勞付出與國人配合防疫的努力。

今在府前廣場舉行的元旦升旗典禮，主題為「堅韌臺灣 立足世界World as One」，由衛福部長陳時中率領60名醫護代表領唱國歌，成員為來自全臺各地的醫護、牙醫、中醫與藥師等，陳時中特別感謝長期站在第一線抗疫的全國醫護同仁，111年仍會持續為國人健康堅守崗位，民進黨籍前台中市長也是執業牙醫的張溫鷹、先前因「熱舞新娘」爆紅正妹醫師曹玉婷。

立法院長游錫堃、司法院長許宗力、監察院長陳菊、總統府秘書長李大維、台北市長柯文哲等亦陪同出席是項活動。