NBA在COVID-19的變種病毒omicron入侵之後疫情嚴重，過年前已經波及25位裁判進入健康安全協議隔離名單，但是聯盟也只有70位裁判，相當於36%的裁判無法上陣。一般比賽會有3位裁判執法，但聯盟為此得把一些比賽的裁判減至2人。
相較於極少數球員抗拒疫苗，裁判工會同意聯盟施行疫苗強制令，裁判全體都完整施打疫苗，並且將於1月5日之前全部打完「第三劑」。雖然第三劑也難以封鎖omicron病毒，不過最短隔離時間可以減少到6天。
先前G聯盟一度因為疫情中斷，美媒ESPN報導幾位G聯盟裁判被緊急叫去支援NBA，但在12月的幾場比賽，包括勇士vs溜馬、太陽vs黃蜂、馬刺vs活塞、太陽vs雷霆，都只有兩位裁判執法而已。
裁判暴露在病毒下的風險不亞於球員和教練，畢竟他們每場比賽都要接觸很多人，還得在比賽中承受教練與球員的近距離咆哮。聯盟正在檢討改善裁判們在城市間的移動方式，以降低感染的風險。
除此之外，聯盟現有7位總教練還在隔離名單，七六人瑞弗斯（Doc Rivers）、金塊馬龍（Michael Malone）、雷霆戴格諾特（Mark Daigneault）、太陽威廉斯（Monty Williams）、湖人佛格（Frank Vogel ）、公牛多諾凡（Billy Donovan）。進過隔離名單的總教練還有溜馬卡萊爾（Rick Carlisle）、鵜鶘金特利（Alvin Gentry），這兩人現已回歸。
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