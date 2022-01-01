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只能說公牛前鋒迪羅薩這記三分球真的太過神奇了！眼見讀秒階段還落後3分，迪羅薩卻展現個人得分破壞力，一口氣連拿5分，其中包含槍響同時的絕殺三分外線，幫助公牛不可思議以108比106氣走溜馬，除摘6連勝，更跟籃網並列東區龍頭。

打到最後56.5秒，利佛特兩罰俱中，幫助溜馬106比103領先，沒想到接下來全看迪羅薩個人秀，他先在最後36.4秒投進招牌中距離，接著從溜馬前鋒阿隆哈勒戴手上把球抄走，接著運球到三分外線用騎馬射箭方式把絕殺三分球投進。

迪羅薩今天投24中8，含三分球3投1中，整體手感並不理想，卻在最後時刻及時找回準星，貢獻全場最高28分，外加6助攻、3籃板、3抄截，柯比懷特也有24分、4助攻與3抄截，拉文17分，武切維奇14分、16籃板及4助攻。

溜馬以利佛特27分最高，沙波尼斯也有24分、16籃板與6助攻，阿隆哈勒戴16分，整場比賽飽受犯規麻煩影響的透納10分、6籃板；苦吞3連敗的溜馬，目前14勝22敗位居東區倒數第3，似乎可以考慮整個打掉重練了，因為本季看來已經毫無希望。