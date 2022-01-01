一名趙姓夫妻從南部北上遊玩，晚上投宿汽車旅館，晚上邀來小姨子，三人在汽車旅館內喝酒，但趙男竟趁小姨子略有醉意先上床休息時，躺在她一旁猥褻她身體，但妻子見自己遭伸狼爪，不但沒阻止，甚至還幫丈夫一起脫掉妹妹的衣物，讓丈夫性侵得逞，事後小姨子崩潰，直接對姐姐夫妻提告，法院認定這趙姓夫妻罔顧倫常，依乘機性交罪各判這對夫妻四年、三年六月徒刑。

根據判決書記載，趙男與懷孕中的妻子，以及妻子的妹妹，於民國108年9月9日凌晨2時許，投宿在桃園某汽車旅館。當天三人還一起喝酒，事後小姨子自行上床休息。

但趙男以為小姨子因酒醉入睡不知抗拒，靜躺在一旁撫摸小姨子身體，甚至脫去她的外褲，接著妻子竟然也加入，一同脫下妹妹之內褲，小姨子因事發突然不知所措，任為自己一人反抗無效、無處可逃且無人求救，就只能任由姊夫性侵。

趙男在逞獸慾時，妻子還到浴室內去洗澡，直到丈夫完事後才走出浴室，一同與丈夫將妹妹衣褲穿回後，分別躺在床上、沙發上睡覺，佯裝沒事發生。

小姨子控訴，她完全都沒睡著，但擔心反抗會遭受不利，只能任由姊姊與姊夫擺布。隔天醒來後姊姊夫妻兩人，還一直問她記不記得昨天發生什麼事？她當下隱忍裝沒事，而回答他們「不知道、沒印象」。

隔天上班時，小姨子情緒崩潰哭泣，向代理店長泣訴遭姊夫性侵的事，於是共同前往醫院驗傷，並對媽媽說了這件事。一開始家人不贊成小姨子提告，後來在小姨子堅持下，才對姊姊夫妻提出告訴。

但法院審理時，趙男辯稱，是因為妻子習慣穿裙子，小姨子平時穿褲子，但她們當晚交換衣著，且自己酒醉，就誤認穿裙子的小姨子是老婆，當時脫掉她的內褲時，她還翹屁股配合，甚至環抱頸部，我就覺的她是老婆。

但趙妻則表示，我和妹妹躺在床上睡覺後，因為有喝酒身體不舒服，就去廁所嘔吐，對於後續發生何事並不清楚等語

法官審理後認為，趙男和妻子身為被害人姊夫、胞姊，竟罔顧倫常，利用她酒醉不知抗拒對她共同性交，造成內心難以抹滅陰影，且犯後毫無悔意，依乘機性交罪各判這對趙姓夫妻四年、三年六月徒刑。