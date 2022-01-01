天團5566的36歲成員許孟哲2019年和小他1歲的名模趙孟姿結婚，隔年兩人生下一女，升格為三口家庭。昨(12/31)跨年夜，許孟哲拋出喜訊，宣佈家中第四位成員即將報到，夫妻倆相隔一年半後將二度當爸媽，趙孟姿也開心說：「今年家裡要多一個成員了，希望二寶順利健康的報到，擁有這麼美好的恩典、福氣我深深感激」。

許孟哲和趙孟姿2020年7月迎來大女兒Doreen，後來趙孟姿出席活動，坦言當媽後自己性格變了，變得不僅急躁，還會只要寶寶一哭「就怪全世界」，更會焦急猛催老公，讓許孟哲一度不習慣，不過她現在學會從容，找回原本生活步調。她也分享女兒6個月大時，有次因自己半夜離開去上廁所，下秒就聽到愛女不小心從床上跌到地上的聲音，後來傳訊給老公，發現許孟哲已讀不回，趙孟姿第一時間以為老公生氣，後來才知道許孟哲只是忙著調閱監視器，並沒怪她。

趙孟姿當媽後親力親為過起親餵母乳生活，後來她透露女兒9個月大時遇到塞奶狀況，甚至痛到難以用言語形容，事後才知道應該是先前工作耽誤餵奶時間，加上準備退奶，讓她無奈感嘆：「這條路怎麼這～麼～難～啊！一個隨性馬上就被身體反撲教訓」，並坦言：「真的痛到很想QQ……」。

昨晚趙孟姿曬出一家三口合影，除了感謝2021年每天都平安喜樂，也宣告二寶來報到，由於懷孕終於滿3個月才宣告喜訊，許孟哲則說，其實每年的願望都差不多，跨入2020年時是希望和老婆能好好陪女兒長大，今年的願望則是：「我們一家四口都能健康、快樂的渡過每一天，抖姐（大女兒）叫著叫著真的要當姐姐了。」引來網友獻上祝福說：「祝福孟孟一家新年快樂！平安健康」、「又要有一個高顏值可愛寶寶了」、「抖姐一定是史上最可愛的姊姊」、「好驚喜！恭喜你們！」。