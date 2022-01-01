2021年跨入2022年，許多人不是外出參加跨年活動，就是三五好友找地方一起慶祝，吃吃喝喝免不了。一名網友分享速食店的架子上，滿滿訂單堆得像小山一樣，「今年訂，要等到明年才吃得到吧」；外送員更是集體崩潰，單子接不完，跑到腿軟。

某間披薩連鎖店的架上，堆著大大小小待取的披薩盒，網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享驚人照，讓人直呼「這要等明年才能吃到了」。每年跨年夜，除了速食店，炸雞或鹽酥雞、手搖飲、外帶餐廳，甚至大賣場等，生意都超好，畢竟要度過漫漫長夜，戰備糧食少不了。

披薩店滿滿訂單，網友直呼「等到明年再吃嗎」。（翻攝臉書）

以去年來說，就有網友分享他晚上10點下單，結果凌晨快3點才送來，一群人空著肚子跨年，相當慘烈。今年學乖了，一早就下單而且自取，趕在午夜倒數前開吃。部分業者也簡化餐種，全力衝刺跨年商機。

有外送員表示，遇到跨年或聖誕夜，要是接到速食餐廳訂單，點餐的顧客一定會等很久才拿得到，通常食物都會涼掉，萬一對方不爽塞負評，接這趟單也滿倒楣的，不如把單子讓出去，給別人去賺。