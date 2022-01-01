全台各地的跨年晚會眾星雲集，但今年話題度最高的肯定是羅志祥，去年因為女友毀滅式爆料偷吃，讓他的演藝事業一度停擺、脫粉無數，直到他昨晚登上花蓮的跨年晚會，30分鐘勁歌熱舞的表演，讓他直接扭轉形象、洗白成功，也被PTT網友評選為「2022年跨年最強的藝人」。

一名網友今在PTT上發文詢問「2022跨年最強藝人是誰？」引發網友熱烈討論，「曾沛慈和李千娜」、「魏如萱」、「天生歌姬A-Lin」、「理想混蛋唱得不錯」、「如果要說男歌手裡面最強的，那就是羅志祥了」、「Faye無敵」。

而去年被女友爆料偷吃導致演藝事業停擺的羅志祥，昨也登上花蓮跨年晚會，進行30分鐘勁歌熱舞的演出，讓不少人看了超級過癮，也忍不住驚呼今年的跨年羅志祥真的很強，「沒人贏得過那個男人」、「唱跳歌手台灣最強無誤」、「只看羅志祥的，其他的我不知道」、「不用問了吧！肯定是羅志祥」。

羅志祥在花蓮跨年晚會登場後，接連表演6首歌曲，期間完全沒有休息，完美重現亞洲舞王的風采，也讓不少民眾嗨翻。羅志祥演出的時候，網路觀看人數瞬間衝上11萬，而當天晚會的現場同時間則湧進10萬人，等於短短30分鐘的表演吸引近20萬人觀賞。