國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、黨副主席連勝文、祕書長黃健庭上午偕同立委、議員、中常委、黨務主管以及中廣董事長趙少康等人，共同參加國民黨的升旗活動。（國民黨提供）

今天是111年元旦，國民黨循例在中央黨部前舉行升旗活動，黨主席朱立倫表示，新年新希望，希望國民黨能獲得民眾更多的支持，年底九合一選舉，會全力以赴提出最好的名單，農曆年後就展開布局，堅定地讓各地能快速展開國民黨的決心跟力量，今天也將前往台中，替中二選區補選候選人顏寬恒加油。

國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、黨副主席連勝文、祕書長黃健庭上午偕同立委、議員、中常委、黨務主管以及中廣董事長趙少康等人，共同參加國民黨的升旗活動，並由超跑好手、文傳會副主委林義傑帶領大家跳健康操，展現活力生氣。

朱立倫致詞表示，年底重要的九合一選舉，國民黨會用堅定的立場、最大的決心提出最好的團隊，秉持黨的決心，並定黨紀，共同團結在一起，贏得2022年大選，「大家一起努力，2024年重返執政，重振中華民國！」

展望國際情勢，朱立倫表示，國民黨應該做和平的促進者，而不是做麻煩的製造者；兩岸關係要「以對話代替對抗」，「以交流取代交惡」，讓兩岸持續和平，秉持黨綱的規定，堅定地讓兩岸和平、讓下一代幸福，這是我們共同的目標。

朱立倫指出，面對國際，國民黨永遠是民主、自由堅定的一份子，駐美代表處已經籌設一段時間，不但對美國、對全世界民主國家，都是最友善、最民主的政黨，也是大家堅定的夥伴

他說，面對民進黨種種錯誤的政策，有關地方制度法，國民黨堅定支持每一個縣市獲得公平待遇，大家對於台灣區域重劃，要有完整規劃，對於財政收支更要有配套措施，不能大小眼地欺負彰化、竹竹苗地區等各縣市，更不應該虧待已經升格的直轄市。

他表示，面對憲政議題，不是民進黨一黨之私能修憲的，國民黨提出擴大參政權、權責相符、擴大民主、重視進步議題包括動物權、氣候權等四大主軸，皆是國民黨堅定的主張。

他接著說，面對民生議題，國民黨會結合民間大智庫，讓民眾關心的高房價、高物價、失業議題、產業轉型議題以及氣候變遷產生能源、碳排放等議題，皆會持續關心，並由智庫結合立法院提出具體的建設性建議。

蔡英文總統今天在總統府舉辦升旗典禮，同時一間在黨中央舉辦升旗活動，是否在彼此拚場，朱立倫說，全台灣大部分都是這個時間來舉行升旗典禮，既然是一大早表現朝氣，國民黨同一個時間來舉行升旗典禮，也表達國民黨的決心跟朝氣。

馬英九致詞則說，111年前，國父締造了亞洲歷史上第一個民主共和國，但民進黨卻將民主共和國變成民選的專制，所以「民主進步黨」既不民主也不進步。他並呼籲，接近年底選舉，國民黨要不斷地團結、改革，不斷地監督民進黨濫權，要繼續保有人權法治、自由民主等核心價值。