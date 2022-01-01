迎接2022年，國民黨前立委柯志恩在2021年的最後一天在臉書寫下，上廣播節目時，原本是要回顧過去一年發生的大事，沒想到回顧到33年前主持旅遊節目的往事，她更曝光一張當年的「海邊外景照」。畫面引發網友熱烈討論，不少人都說「柯教授還是這樣有氣質」、「好艷的美女」、「33年前主持旅遊節目？您5歲就出道了嗎？」

柯志恩在臉書提到，在2021年的最後一天特別到Pop Radio上媒體人黃暐瀚的廣播節目，原本是要回顧過去一年發生的大事，沒想到回顧到33年前主持旅遊節目的往事，且看到主持人調出那時的海邊外景照，真是感慨萬千，特別是在一年的最後的一天，當下的感覺是，「歲月飛逝，不要與時間為敵，不貪戀那一生僅有一回，無法複製的年輕，送走青春，也送走青春專屬的憂傷苦悶，我們仍在持續進步中」。

柯志恩說，和黃暐瀚有了愉快的對談，算是在2021年劃下美好的句點。她也預告，從下星期起每周一早上7點到8點，她將在廣播節目中和大家一起話新聞，也邀請開車族、通勤族都請準時收聽。

此篇文曝光後，不少網友都湧入留言表示，「柯委員加油，一樣的美麗」、「柯委員加油，你的專業、風度，都值得學習」、「多才多藝的柯老師，期待您的新節目」、「新年快樂」。