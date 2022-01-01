大陸澎湃新聞報導，《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）1日正式生效，標誌著全球人口最多、經貿規模最大、最具發展潛力的自由貿易區正式落地。上海財經大學中國自由貿易試驗區協同創新中心首席專家、上海財經大學教授孫元欣表示，RCEP將與北美自貿區、歐盟形成三足鼎立，它採用高標準的經貿規則體系，也是中國外貿增長的加速器和新引擎。

澎湃新聞報導，孫元欣表示，RCEP有三方面優勢，一方面，由於15個成員國的經濟規模和國際貿易體量大，RCEP將與北美自貿區、歐盟形成三足鼎立。

另一方面，RCEP成員國在亞太地區，擁有地緣優勢，「亞太地區21世紀20年來經濟發展很快，而且未來也發展很快，所以這是一塊被非常看好的地區，也是為什麼看好RCEP的一個原因。」 他認為，RCEP未來發展的潛力更大。

此外，RCEP在《中國-東協自貿協定》的基礎上進行協商，形成了高標準的經貿規則體系，包括降低關稅、服務貿易開放、智慧財產權保護、原產地累積等。原產地累積原則有助於在亞太地區進行產業鏈、供應鏈、價值鏈的重組。關稅的降低使經濟能夠活躍起來，成員國之間的經貿也能更加頻繁。

首批生效的國家包括汶萊、柬埔寨、寮國、新加坡、泰國、越南等東協6國和中國、日本、紐西蘭、澳洲等非東協4國。2022年2月1日起RCEP對韓國生效。協定生效後，區域內90％以上的貨物貿易將逐步實現零關稅，有助於本地區形成更加緊密、更具韌性的產業鏈供應鏈。

中日之間是首次建立自貿協定關係，相互立即零關稅比例將分別達到25％和57％，最終，86％的日本出口至中國的產品將實現零關稅，同時中國出口至日本88％的產品將享受零關稅待遇。

降稅完成後，中國從東協進口的椰子汁、鳳梨製品、紙製品，從日本進口的電磁爐、電烤箱以及大部分機械設備、儀器儀表、汽車零組件，都將逐步免除關稅。同時，中國對日本出口的機電產品、儀器儀表、紡織服裝、部分水產品和蔬菜等也將逐步享受零關稅待遇。

RCEP關稅優惠安排使得區域內企業能夠顯著降低生產成本，消費者也能享受到更加質優價廉的產品。中國商務部國際經貿關係司司長余本林介紹，各成員也就海關程序、檢驗檢疫、技術標準等作出了高水準承諾，特別是承諾盡可能在貨物抵達後48小時內放行，對快件、易腐貨物爭取在抵達後6小時內放行，將有利於提升物流通關效率，促進出口增長。