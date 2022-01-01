2021年在疫情中悄然畫下句點，回顧過去一整年，發生了不少大大小小的事情，包括疫情、通貨膨脹、罷免、網軍爭議等，都令許多人印象深刻，其中，不少政治人物在話題風頭上的發言，更掀起網路討論熱潮，甚至受網友封為「金句」。透過《KEYPO大數據引擎》調查（2021/01/01~2021/12/30），2021年有哪些政治人物是金句製造機，隨便一句話，脫口而出都能成為網路上備受討論的話題，成為在網路上不斷流傳下去的經典用語。

No.1 校正回歸｜網路聲量：1539680筆

台灣2021年5月本土疫情大爆發，陳時中在記者會上宣布將確診數往回修正時，首度提出「校正回歸」一詞，引發網友熱烈討論。對此，陳時中解釋國外也有這樣的作法，目的是為了反應正確疫情趨勢，但也引來不少網友質疑是「蓋牌」，認為每日公布最新確診數失去意義「反正過幾天修正完才是真實數據」，不過陳時中強調「這應該是掀牌，不是蓋牌」。

No.2 微解封｜網路聲量：1220536筆

因應台灣5月本土疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心隨即宣布進入三級警戒，但到了7月疫情稍微趨緩，正當不少人期待可以解封之際，陳時中卻宣布延長三級警戒但「微解封」的措施，這種介於二級警戒、三級警戒之間的作法，讓網友頓時滿頭問號，留言「介於有跟沒有之間」、「又玩文字遊戲」、「話說一半，有功中央攬，有過地方揹」。

No.3 人與人的連結｜網路聲量：99176筆

今年萬華茶室爆發群聚感染，獅子會會長與萬華茶室女曾有接觸，陳時中在說明傳播途徑時，以相當婉轉的用詞遣字「人與人的連結」形容情慾流動，頓時成為焦點，雖然不直言說破，但這種模糊不清的說法反倒讓人增添不少想像空間，引起網友議論紛紛「究竟是什麼樣的連結」。

No.4 蚵仔麵線一碗20元｜網路聲量：91502筆

受到全球通貨膨脹影響，台灣民生物資的價格也在下半年度開始悄然上漲，行政院主計處長朱澤民在立法院備詢時，回答蚵仔麵線一碗20元，挨批是「不知民間疾苦的高官」，而朱澤民事後也坦言自己說錯話，表示去查資料才知道蚵仔麵線目前均價52元。

No.5 粗暴言論大可不必｜網路聲量：84588筆

5月本土疫情大爆發時，針對台北市醫療量能中的病床數問題，中央與地方算法不同，柯文哲批評衛福部次長石崇良「如果我還在急診室當醫師，你講這種話，我早就病歷砸過去」，身為指揮官的陳時中也幫忙回應，用這樣太粗暴的話來評論「大可不必」，掀起網友一波模仿潮，留言「論文報告duck不必認真」、「認知作戰Duck不必」。

No.6 特殊交友圈｜網路聲量：55968筆

7月桃園市傳出一名男教練確診，短短11晚就睡了多達5間不同旅館，交友情況看似相當複雜，對此，桃園市衛生局長王文彥用相當委婉、含蓄的方式提醒，指出桃園近來有多起確診個案都來自「特殊交友圈」，但這樣的稱呼也引起網友歪樓討論「到底什麼是特殊交友圈啊」，也使得不少人自此開始用「特殊交友圈」指稱同性交友族群，但也有人不滿官員是在帶頭亂貼負面標籤。

No.7 不要太不滿｜網路聲量：45554筆

4月傳出有華航機師確診，而且曾到台北清真寺參加活動，並與多名台科大學生在同時間出席，對此，台北市副市長黃珊珊表示自己「看新聞才知道有此事」，質疑中央疫情指揮中心為何沒有告知。不過，陳時中回應，這些學生都已經進行自主健康管理，回擊黃珊珊「不要太不滿」，立刻被不少網友拿來當網路流行語使用，由於幾乎在任何情境下都能使用這句話作為回應，也因此被網友封為「萬用神句」。

No.8 不是同居，是房東房客的關係｜網路聲量：42728筆

已婚民進黨立委王定宇遭爆料，與民進黨「最美發言人」顏若芳疑似同居，事後被證實兩人確實住在一起，然而對於棄立院宿舍不住與顏若芳同住一事，王定宇嚴正駁斥同居的說法，解釋兩人是房東、房客的關係，自己每個月以8千元租金分租套房，反控是「媒體在看圖說故事」。

No.9 指揮中心記者會沒效率，是「五漢廢言」｜網路聲量：41440筆

針對中央疫情指揮中心每天召開記者會，5月本土疫情快速延燒時，引起國民黨立委費鴻泰質疑沒有效率，甚至痛批陳時中指揮官、陳宗彥副指揮官、專家諮詢小組張上淳召集人、疫情監測組周志浩組長、莊人祥發言人是「五漢廢言」，每天只會報一些數字，但每天報完隔天又校正回歸，掀起網友討論。

No.10 喜事變悲劇｜網路聲量：37921筆

前立委陳柏惟9月質詢國防部長邱國正時，堅持使用台語質詢，邱國正表示尊重，也請國防部常次李宗孝充當「傳譯」，此舉卻引起陳柏惟不滿，質疑邱國正聽得懂台語，為何還要堅持通過翻譯說明，痛批他「鴨霸」。對此，不少網友批評陳柏惟作秀，「選你是來監督政府，不是推廣母語」，陳柏惟事後也在臉書道歉，稱原先是擔心阿公阿嬤聽不懂國語，也希望實現立法院推廣多元語言和母語的美意，感嘆沒想到「喜事變悲劇」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年1月1日至2021年12月30日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『政治人物金句』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。