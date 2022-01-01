台中第二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒發言人白喬茵，在2021年最後一天（12月31日）刊出一張，她上高雄市政府新聞局前局長王淺秋廣播節目時大笑的表情，驚呼自己「遇到沈玉琳了吧」，強調政治不用充滿仇恨，選舉也殺得你死他傷，因選舉比的是誰對百姓有溫度，並以此圖祝福大家新年快樂。

白喬茵昨日在臉書發文，刊出自己上王淺秋節目時大笑的表情，驚呼：「我是錄綜藝節目遇到沈玉琳了吧？笑成這樣……」白表示，政治真的不用充滿仇恨，選舉也不用殺得你死他傷，選舉不是比誰讓抹黑子彈射不穿，選舉是比誰對百姓有溫度，多一點正向願景的政策，少一點抄家滅族的攻擊，台灣民主才能更進一步。

白喬茵指出，那些說要拔掉誰、搬走誰的，都是情緒式的論述，如果地方人民安居樂業、生活上有需要的人都能被照顧到，那政治上的換血只是一種短暫的新鮮感而已。

面對新年將至，白喬茵表示，希望這場地方補選，能留住想服務的人，服務繼續、繼續服務；烏雲退散會有陽光，祝大家新年快樂，而她的2021收工日則獻給王淺秋，並虧自己「媽媽沒教你不要在公眾場合這樣大笑嗎？」