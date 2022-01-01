到現在還跟七六人鬧內訌，且本季還沒上過場的班西蒙斯，根據《CBS Sports》1日爆料，他被七六人罰款的數字已經相當驚人，目前超過1000萬美元，等於接近他本季薪資的三分之一，不過七六人還是打算在今年交易截止日前夕，才把他交易出去。

班西蒙斯本季只要缺席1場比賽，就要被七六人罰款36萬美元，截至目前為止，整個聯盟被罰款的總額是1970萬美元，代表光是班西蒙斯一個人就過半數，七六人持續給他罰款的理由，包含缺席重訓、觀看影片、訓練與比賽日投籃訓練等等。

事實上，根據《The Athletic》記者霍林格報導，班西蒙斯與七六人之間的鬧劇，應該很快就要結束，因為七六人打算在今年交易截止日前夕把他交易出去，而不是等到明年夏天才想辦法把他交易，避免浪費當家中鋒恩比德1年的黃金時間。

「班西蒙斯很顯然是當前自由市場最受矚目的球星，他可能成為其他交易的破壞者，」霍林格表示，「七六人很可能在交易截止日前夕有所動作，而非明年夏天，因為他們不想浪費恩比德1年時間，不過七六人本季並未受到班西蒙斯缺席太多影響，等待並未帶來太多傷害。」