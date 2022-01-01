高雄市一名年約60歲的電工，開車前往橋頭火車站停放後，竟走下車前往月台正對面的菜園內，脫下下半身褲子，面對月台，手握「大鵰」且不斷搓弄，當時月台上有大批正趕著上班民眾，見狀紛紛辱罵，其中一名女大生，當場拿起手機錄影存證後報警。警方事後根據車號，逮捕該名電工，並依公然猥褻罪將其函送法辦，法院判處梁男拘役20日，易科罰金2萬元。

根據判決書記載，該名電工在今年6月16日上午8時許，駕駛自己的小客車到橋頭火車站停車場附近停車，並步行進入火車站停車場，故意將短褲及內褲脫下拿在手上，並面向停車場對面之火車站月台裸露生殖器，而公然為猥褻行為。經接獲一名女大生目睹後立刻報警。

警方調閱監視器後發現，該名電工停好車後，又騎折疊腳踏車來到停車場，脫下短褲及內褲，沿路捧著生殖器，走向停車場旁的菜園，朝著旅客候車的月台裸露。

當時火車站月台有不少民眾，見到該名電工竟然手扶大鵰對對他們猛「尻槍」，但有一名女大學生見狀，立刻拿手機進行錄影存證，接著報警處理。

警方根據車牌找到涉嫌的電工，但電工辯解，他承認有將短褲及內褲脫下來，是一位當時肚子痛要找地方解放，他手扶著生殖器是正常的尿尿動作。並非有猥褻舉動，但電工的說詞法官不予採信。

法官審理後認為，電工智識思慮俱屬正常，竟不顧他人之感受，在公共場所公然為猥褻行為，損及社會秩序及善良風俗，但念被告無構成累犯之前科，犯 後已坦承犯行，且犯罪之情節並非嚴重，判他拘役20天，得易科罰機2萬。