為了解全球最知名的情報員龐德在現實世界中，到底會面臨哪些死亡風險，荷蘭奈美恩大學醫學中心在花了3,113分鐘，看完25部007電影後，歸納出頻繁的性生活、食物中毒、未遵守國際旅遊規定與酗酒等危險因子，恐讓龐德死好幾次。該研究建議，英國軍情六處應更妥善地為龐德旅行面臨的健康風險，做出萬全準備。

這項研究由荷蘭奈美恩大學醫學中心，與倫敦大學衛生暨熱帶醫學院共同完成，已刊登在2021年11月份的《旅遊醫學與傳染病》期刊。研究團隊指出，英國最知名的情報人員詹姆士龐德，如果走進現實世界恐因工作而面臨的大量風險，死上好幾次。

※花3113分鐘看完25部電影

為了解龐德的工作為其帶來哪些危險，研究團隊花了總共3,113分鐘，看完永世製片公司(Eon Productions)製作的25片龐德電影，並分析007是否有在86次跨國旅行中遵守「國際旅行建議」。

甚至，當《007：生死交戰》在9月上映時，該團隊是唯一帶筆記本進電影院的觀眾。當別人沉醉於電影劇情時，研究團隊卻忙著記下哪些魯莽行為會讓龐德付出生命代價。

結果發現，如果這名情報員活在真實世界，他可能感染各種性傳染病(Sexually Transmitted Diseases, STD)、酒精中毒、熱帶病，以及其他一系列的風險。

在龐德早期電影中，其為重度菸癮者。所幸，丹尼爾克雷格版的龐德似乎戒菸了。(圖/美聯社)

※頻繁的人與人連結

值得注意的是，龐德「人與人連結」的頻率明顯高出正常水平；豔遇來得太快讓龐德「沒有足夠時間了解對方性史」，包括發生性行為次數、與多少人啪啪啪過、是否感染過性病並接受治療，這讓龐德非常容易染上性病。

據研究人員統計，龐德在電影中共發生59次魚水之歡，平均每部電影發生2.4次性交。特別的是，龐德的性伴侶「死亡率卻非常高」；在某些劇情中更是剛爽完不久就香消玉殞。

※歡好的女人超過4分之1會死

雖然沒有證據證明任何一位龐德女郎因性病而死，但數據顯示超過4分之1的女性，在享受過地表最強情報員的肉體後就會死去。例如，在《金手指》中，瑪斯特森(Jill Masterson)在跟007見面才幾分鐘，兩人就按耐不住譜出一曲愛的交響曲，隨後就被反派從頭到腳塗上金色油漆而窒息。

※感染呼吸道疾病

龐德喜歡伏特加馬丁尼，這可能導致他嚴重脫水；何況，他常在溫暖的氣候下進行極限體能活動。(圖/美聯社)

研究團隊還發現，龐德似乎完全不知道如何避免呼吸道病毒的感染，或是因執行任務而毫不在乎。例如，在《雷霆谷》中，他拿別人用過的口罩遮住口鼻，企圖偽裝自己容貌。

更不用說在新冠肺炎大流行的今日，這種行為是衛生官員嚴重警告的，因為龐德很可能會吸入感染者的飛沫而染疫。研究團隊更表示，口罩暴露在空氣中即使1週，仍可發現新冠病毒，甚至還有其他呼吸道病毒也在其上存活。

※酗酒導致脫水

研究團隊還發現，龐德喜歡伏特加馬丁尼，這可能導致他嚴重脫水；何況，他常在溫暖的氣候下進行極限體能活動。在25部電影中，龐德只喝過3次的非酒精飲料，分別是《鐵金剛勇破間諜網》的柳橙汁、《第七號情報員》的咖啡，以及《皇家夜總會》的鹽水。

然而，這些對維持身體中的體液平衡毫無幫助；更何況，酒精已證實會對肝臟造成損害，而傳染瘧疾的蚊子更是喜歡叮咬喝酒的人。

另一個風險則是吸菸；在龐德早期電影中，其為重度菸癮者。所幸，丹尼爾克雷格版的龐德似乎戒菸了。

※用生牡蠣壯陽？

食物也是造成龐德殞命的風險之一。龐德希歡奢華的飲食；但他吃沒有清洗過的水果，細菌恐在果皮上大量繁殖。此外，龐德對生牡蠣特別激賞，這似乎與壯陽有關，卻讓他容易感染急性腹瀉、肝炎、弧菌症、諾羅病毒。但是，「忙著拯救世界的龐德卻從未曾腹瀉」。

研究團隊總結，「我們發現龐德對旅行的健康風險準備嚴重不足，對傳染病的防護尤其天真」。不幸的是，在線上旅行建議唾手可得的今日，龐德感染傳染病的風險在他最近幾次的任務中，絲毫沒有下降。

研究團隊建議，有鑑於007在國際反恐作戰中發揮著關鍵作用，「我們誠心建議軍情六處認真對待他的健康風險」。