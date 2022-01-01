國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、黨副主席連勝文、祕書長黃健庭上午偕同立委、議員、中常委、黨務主管以及中廣董事長趙少康等人，共同參加國民黨的升旗活動。（國民黨提供）

前國民黨黃國園黨部主委、退役少將于北辰，昨宣布「退出國民黨」，並批評國民黨的「九二共識」不接地氣，思想被中國綁架。對此，前總統馬英九上午參加國民黨元旦升旗活動後受訪表示，于北辰恐怕對兩岸關係有一些誤會，若有機會他會向于說明，他強調，「九二共識」是目前兩岸能夠聯絡的唯一基礎。

被問到于北辰退黨一事，國民黨主席朱立倫僅低調回應，「由文傳會回應」。

前高雄市長韓國瑜明天將舉辦新書發表會，近來頻接受媒體專訪，復出政壇傳聞聲浪不斷，馬英九表示，他不知道，也還沒有收到韓國瑜的新書，至於韓國瑜可能復出政壇，馬英九則說，尊重韓的決定。

台中第二選區立委補選倒數一週，被問到黨中央配合顏家選戰策略，朱立倫受訪時說，他會繼續幫國民黨候選人顏寬恒加油，相關輔選工作，一切尊重候選人與在地的聲音，彼此分進合擊，國民黨中央也會配合台中市黨部與顏家的佈局。