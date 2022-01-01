在元旦升旗典禮結束後，蔡英文總統在府內發表元旦談話。（姚志平攝）

談兩岸 總統：軍事不是解決兩岸分歧選項，以和平方式共同需求解方。曾薏蘋截圖

今天是元旦，蔡英文總統在總統府發表元旦談話，提到兩岸關係表示，要提醒北京當局，不要誤判情勢，更要防止內部缺失冒進主義的擴張，軍事絕對不是解決兩岸分歧的選項；以和平的方式共同面對問題共同需求解方。

此外，蔡總統還指出，如何在下半年的激烈選舉競爭中保持穩健的政經腳步，如何在中國不斷增加軍事和外交壓力下，堅持守住自由民主、堅持走向世界的共識，都是2022年台灣必須要積極面對的挑戰，持續走向世界，維持經濟發展動能、鞏固社會安全體系，堅持國家主權，這就是2022年穩定執政四大主軸。

蔡總統指出，最後她想談一下兩岸關係，面對疫情下的經濟新情勢，兩岸有各自的挑戰，也有各自對人民福祉所應該承擔的責任，同時，雙方也共同肩負維持區域和平穩定的責任。

她說，這些年來，我們持續的呼籲，對岸不要剝奪香港的民主與人權，也嚴正的抗議。針對我方跟軍事均勢的侵擾跟外交的打壓，對岸的這些行為都無助於維持區域的和平穩定。

她說，「我們的立場向來是遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，而同時也要提醒北京當局，不要誤判情勢，更要防止內部缺失冒進主義的擴張，軍事絕對不是解決兩岸分歧的選項，軍事衝突將衝擊經濟穩定，各自努力照顧好人民的生活、安定社會民心，兩岸才會有空間和氛圍，以和平的方式共同面對問題共同需求解方，這也會讓區域緊張情勢有所緩解。