國道三號南向393.6公里處、九如交流道附近，今（1日）上午6時許發生一輛載運豬隻的小貨車與一輛自小客車追撞車禍，兩輛車猛烈撞擊下雙雙翻覆，造成一名駕駛死亡一人送醫，運豬貨車車上的多頭豬也遭受波及恆死國道。

國道3屏東段2車追撞翻覆1死1傷，運豬車橫躺豬屍滿地。(林和生翻攝)

國道3屏東段2車追撞翻覆1死1傷，運豬車橫躺豬屍滿地。(林和生翻攝)

除了兩車駕駛1死1傷外，運豬車上的豬也因為遭受車輛翻覆被拋飛到車外，甚至壓在車底，現場處處是死豬屍體，由於今梯善廉價第二天，不少人要往墾丁出遊，導致該路段一度大塞，目前警方正調查車禍原因，警方也呼籲，連假期間路上車多，籲請用路人注意慢行。