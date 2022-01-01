國道三號南向393.6公里處、九如交流道附近，今（1日）上午6時許發生一輛載運豬隻的小貨車與一輛自小客車追撞車禍，兩輛車猛烈撞擊下雙雙翻覆，造成一名駕駛死亡一人送醫，運豬貨車車上的多頭豬也遭受波及恆死國道。
除了兩車駕駛1死1傷外，運豬車上的豬也因為遭受車輛翻覆被拋飛到車外，甚至壓在車底，現場處處是死豬屍體，由於今梯善廉價第二天，不少人要往墾丁出遊，導致該路段一度大塞，目前警方正調查車禍原因，警方也呼籲，連假期間路上車多，籲請用路人注意慢行。
國道三號南向393.6公里處、九如交流道附近，今（1日）上午6時許發生一輛載運豬隻的小貨車與一輛自小客車追撞車禍，兩輛車猛烈撞擊下雙雙翻覆，造成一名駕駛死亡一人送醫，運豬貨車車上的多頭豬也遭受波及恆死國道。
除了兩車駕駛1死1傷外，運豬車上的豬也因為遭受車輛翻覆被拋飛到車外，甚至壓在車底，現場處處是死豬屍體，由於今梯善廉價第二天，不少人要往墾丁出遊，導致該路段一度大塞，目前警方正調查車禍原因，警方也呼籲，連假期間路上車多，籲請用路人注意慢行。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。