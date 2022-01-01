高雄市長陳其邁提到，過去1年高雄充滿挑戰，卻也在逆境中站穩腳步、勇往直前。（柯宗緯攝）

高雄市議會今攜手高市府舉行元旦升旗活動，高雄市議長曾麗燕與副議長陸淑美、高雄市長陳其邁邀請市民齊聚文化中心圓形廣場，迎接新年。（柯宗緯攝）

元旦升旗活動也發放限量5000張特製版「一卡通」。（柯宗緯攝）

今天是2022年的第1天，高雄市議會今攜手高市府舉行元旦升旗活動，高雄市議長曾麗燕與副議長陸淑美、高雄市長陳其邁邀請市民齊聚文化中心圓形廣場，迎接新年。陳其邁提到，過去1年高雄充滿挑戰，卻也在逆境中站穩腳步、勇往直前。

陳其邁指出，回首過去1年，高雄充滿各種挑戰，從3月缺水危機、5月疫情蔓延到8月豪大雨、暴雨肆虐，但在所有市民、醫護、市府團隊、議會團隊等大家共同努力，「我們在逆境中克服了挑戰，但也培養出大家對於這座偉大城市的共同情感」。

陳其邁也細數招商成果，高市府加速招商引資，推動城市轉型，包括台積電高煉廠高雄的投資、半導體S廊帶產業聚落，包括默克、英特格等國際大廠到高雄加碼投資，看好高雄。另外，亞洲新灣區5G AIoT園區利用數位轉型，協助傳統產業進行結構升級，創造更多優質機會，讓年輕人可以在家鄉就業，安身立命。

陳其邁也強調，不敢忘記改善市民生活品質，從配合中央在托育、幼教、長照預算的加碼補助，到為了保障人民居住權，讓年輕人能有更多住宅，更多舒適的居住環境，大力推動1萬500戶社會住宅。

陳其邁直說，他相信從不管招商引資到加速交通捷運路網的完成，雖然在困難、充滿挑戰的1年中，我們也不斷在逆境中，站穩腳步、勇往直前，告別2021邁向2022新的一年，誠如他昨天晚上在跨年時提到的「高雄你比我想得還要偉大」，它是我們共同的期盼，也是我們共同的未來。

高雄市議長曾麗燕表示，過去1年大家攜手防疫，得以今日齊聚，歡喜迎接新的一年，而議會日前三讀通過高雄市公寓大廈輔導管理自治條例及改善公安等相關經費1億2004萬元，在此希望市府扛起責任、善用經費以及依法輔導改善全市有公安缺失的公寓大廈，避免城中城火災類似事件再度發生，為市民建構最安全的生活環境。

曾麗燕說，「2年拚4年」這是陳市長對全體市民的承諾，期望陳市長加速施政腳步，率領市府團隊，打造高雄科技智慧城市，力拚產業轉型，興建社會住宅、創造就業機會，加強環保及汙染防治，捍衛公安及社會治安，建設完善交通路網，帶領高雄走向繁榮。

元旦升旗活動也發放限量5000張特製版「一卡通」，但因應疫情維持二級警戒，為減少群聚，日前採取線上登記、抽籤，今天現場分流發放。