紫南宮元旦發送招財錢母，信眾大排長龍。（廖志晃攝）

紫南宮發送招財錢母，陳姓民眾搶得頭香。（廖志晃攝）

紫南宮主委莊秋安，展示金雞蛋。（廖志晃攝）

竹山鎮紫南宮虎年招財錢母元旦首次發送，主委莊秋安表示，牛年因疫情影響，大年初一首度不發錢母，因此今年來排隊領錢母的人更多，預估達到10萬人；今年搶到「頭香」的陳先生說，他已經是第9年到紫南宮領錢母，過去最佳紀錄是排到100多名，今年當狀元非常驚喜。

紫南宮依農曆生肖發行的招財錢母非常搶手，每逢發放日，總會吸引數萬民眾提前漏夜排隊等待，排隊人龍長達7公里，蔚為奇觀。

莊秋安表示，招財錢母可以讓信眾祈福，還可隨身攜帶當成平安信物，錢母是以銅幣鍍上純金、純銀；虎年錢母以登山虎為設計主軸，並嵌以「虎躍龍騰生紫氣」吉祥話，金、銀錢母正面都嵌印土地公聖像。

牛年招財錢母因為疫情關係，停止發送，也是史上頭一回。莊秋安說，目前因疫情趨緩，虎年招財錢母開放信眾提前1天排隊；搶頭香的陳先生則是在29日就到場排隊，他說自己也沒有想到會排第1名，所以非常歡喜，有朋友要他幫忙領錢母，但是他覺得還是自己來領比較誠心。

紫南宮特別準備3000顆金雞蛋，發送給前3000名排入隊伍的信眾，金雞蛋內含福氣兌換券，獎品包括2錢戒指3只、1錢戒指10只；現金3000元20包、2000元50包；精裝組套幣300個、鼠年套幣精裝組600個、狗年套幣精裝組180個；虎年福氣項鍊400條、牛年發財項鍊1000條；虎年福氣金錢母437個。

因應防疫需求，強制要求信眾排隊一定要戴口罩，未戴口罩者不能進入排隊隊伍，也不能領取錢母、金雞蛋；莊秋安說，往年都會提供點心丶飲料給排隊民眾，今年因防疫考量沒有提供，請大家見諒。