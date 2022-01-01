網球女將拉杜卡努（Emma Raducanu）度過驚奇的2021年，隨即在2022年被列入女王伊莉莎白二世的新年表彰名單，成為獲頒MBE（大英帝國員佐勳章）的運動員之一。「從女王陛下獲得MBE勳章帶給我無上的驕傲與感恩，這一年（2021年）非常特別，對我而言充滿著驚喜。」

拉杜卡努去年11月剛滿19歲，屬於很年輕就獲獎的傑出運動員。英國球王莫瑞（Andy Murray）在2013年獲頒OBE（官佐勳章）的時候滿25歲，他在2012年摘下倫敦奧運男單金牌、美網男單冠軍。拉杜卡努也是藉著拿下2021年美網冠軍而讓職業生涯起飛。

最年輕獲頒勳章的運動員是在2008年帕運雙金的游泳女將西蒙茲（Ellie Simmonds），她2009年新年表彰獲得MBE的時候年僅14歲，後來在2013年升級成OBE。

大英帝國勳章共分成5等，MBE、OBE是最初等的兩階，只有最高的兩級才屬於騎士爵位，獲准在姓名之前冠上「Sir/Dame」頭銜。莫瑞在2017年被授予爵士勳銜，以29歲之齡成為英國最年輕的騎士，一般英媒以Sir Andy Murray 來敬稱他。

拉杜卡努還獲得去年的BBC年度最佳運動人格獎，擊敗跳水金牌湯姆戴利（Tom Daley）、世界重量級拳王泰森福瑞（Tyson Fury）。