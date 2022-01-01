高雄跨年民眾搭乘公共運輸系統到會場及散場。（高市府交通局提供／洪靖宜高雄傳真）

迎接2022高雄跨年晚會兩個舞台現場同步一起倒數，高雄市府估算共湧入23萬100人，超過50％的民眾使用公共運輸到會場，並於凌晨1時30分順利完成疏運，市府感謝民眾配合使用公共運輸，並在行人徒步區與警察同仁加強導引下順利落幕，比原先預定還早半小時完成輸運。

高雄跨年晚會在蓬萊商港區內及高雄流行音樂中心戶外海風廣場雙舞台方式舉辦，在高雄市長陳其邁帶頭倒數後，迎接2022年，高雄市府統計兩個舞台約湧入23萬100人。

交通局表示，在事先即宣導如何利用公共運輸系統並事先加強宣導鼓勵民眾步行及提供建議動線往返會場，經統計，截至凌晨1時30分止，超過50％的民眾使用公共運輸到訪會場，捷運單日累積進出人次為29萬人，輕軌單日累積進出人次為7萬人，散場接駁車服務107車次，載運5029人次。

而整體疏運狀況，於凌晨1時30分前順利疏散完成，較原訂2點完成輸運提早半小時，高雄市政府感謝民眾配合交通宣導，讓跨年交通疏運順利完成。