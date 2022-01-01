總統：新的一年，穩定執政最重要目標。曾薏蘋截圖

今天是元旦，蔡英文總統在總統府發表元旦談話表示，持續走向世界、維持經濟發展動能、鞏固社會安全體系、堅守國家主權，這就是2022年穩健執政的四大主軸；「新的一年，『穩健執政』，是我們最重要的目標」。

總統指出，公投歷程說明了，台灣正逐漸成為一個成熟的公民社會，透過民主機制解決問題，社會就會很快的恢復平靜，運作如常。

她說，去年的台灣，經濟成長率，預估來到11年來的新高；IMF也預測，台灣將在明年重返全球前20大經濟體。但全球疫情依然嚴峻，讓復甦充滿了不確定性。通膨、房價，以及可能再起的疫情，都是經濟成長的同時，必須要嚴肅面對的課題。

她指出，如何在下半年激烈的選舉競爭中，保持穩健的政經腳步，中國不斷增加的軍事和外交壓力之下，堅持守住自由民主，堅持走向世界的共識，都是2022年的台灣必須積極面對的挑戰。

對於持續走向世界，她說，新的一年，會就國際經貿多元布局，走出對單一市場的依賴，做出更多努力。希望台美TIFA對話更加深入，也會全力爭取CPTPP的會員國，對台灣加入的支持。同時將提出「強化歐洲鏈結計畫」，促進台歐之間的密切交流。

維持經濟發展動能，她指出，台灣已經是全球半導體製造產業的領導者。未來無論是智慧城市的解決方案、綠色能源的布建，或電動車等的晶片需求，台灣都扮演極為關鍵角色。台商的動向，更將牽動全球產業鏈的布局。

她說，新的一年，會以前瞻、且務實可行的方式，提出淨零排放的路徑圖，讓整體經濟結構的轉型有所依循。「投資台灣三大方案」將再延長三年，預計可再為台灣帶來9千億元的投資和4萬個工作機會。總預算通過，軍公教也將調薪4％，希望刺激並帶動民間加薪，這有助於減緩通膨的衝擊。

在鞏固社會安全體系，她說，公部門社工以及相關專業人員，今年將新增超過5千人，也會補助私部門社工1454人，育兒津貼今年8月還會再加碼到5000元。公共化幼兒園三千班的目標，明年會提前達標。「『0到6歲國家跟你一起養』，我們說到就一定做到」。

提到堅守國家主權，她說，會繼續堅守主權、堅持自由民主的價值，捍衛領土主權與國家安全，維持印太地區的和平穩定。

她指出，也將會持續關注香港的情勢。幾天前香港政府拘捕多位媒體人，讓人更擔心香港的人權與言論自由。追求民主自由不是犯罪，台灣挺香港的立場也不會改變。

她表示，除了關心，更要珍惜得來不易的民主自由，讓台灣更好，讓世界都看見民主台灣，有勇氣走出威權中國的陰影，不會屈服於壓力之下。