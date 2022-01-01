中央氣象局預報指出，白天高溫北台灣18至20度，一整天體感較涼冷，中部、台南及花東21至23度，高屏約24至26度，中南部早晚亦涼，日夜溫差較大。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真）

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日上午起至明日冷空氣略減弱，氣溫逐日微升；西晴、東偶有局部短暫雨，大台北東側亦有局部短暫雨的機率，白天北台涼、中南部舒適，各地早晚偏冷。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，3日至5日東北季風減弱，氣溫逐日漸升；西半部晴朗、晨間易有霧，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，6日、7日另一東北季風增強，北部、東半部轉有局部雨，氣溫緩降。