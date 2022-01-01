台中市府1日舉行元旦升旗典禮，第2選區候選人顏寬恒出席時，與市長盧秀燕同框，立委江啟臣、楊瓊瓔也現身力挺，顏寬恒表示，這場選舉攸關海線、屯區30萬選民托負的責任，2個月來政論節目對他批判、責罵、抹黑、造謠，以雙標檢視，非常不齒，如有不法何不直接提交給檢調。
顏寬恒上午7點多就到台中市府參加2022元旦升旗典禮，在唱國歌時，位置就站在盧秀燕的後面，盧秀燕上台發表元旦談話時，顏寬恒也剛好卡位在盧秀燕後面，盧秀燕會後受訪時。顏寬恒也站在後面，活動過程三度合體，引發關注。
顏寬恒會後受訪時，媒體提問，大甲媽遶境時，各方來噓寒問暖，但參選後變成罪大惡極，他表示，參選至今2個月的時間，很多政論節目對他的批判、責罵、抹黑、造謠，已經超過60天了，「還以雙標方式檢視我，這種無中生有，企圖製造影響選舉的方法，令人非常不齒」。
「為何不把所有相關指控的證據，直接提交給檢調」，顏寬恒強調，如果早早移交給檢調，是否已經進行偵辦起訴審判了，那為何這些為何不做？為何要繼續抹黑、造謠，就是企圖奪回立委一席。
他質疑對手，當選立委只是立法院中的一個投票工具，能背負選民所託付的責任？顏寬恒表示，這場選舉對他來說，不是自己的成敗，而是攸關選民他們託付的任務，當選立委後就是要到立法院，勇敢監督、質詢，把關鄉親的權益。
媒體詢問國民黨主席朱立倫今日也來台中為他站台，是否藍營輔選動起來？對此，顏寬恒表示，今天的活動非常多，各方很多好朋友都會來幫助他，非常歡迎所有來自全國各地，還有選區內的朋友們，讓他得到所有人的支持，在這次選舉才有機會獲勝，才能為海線、屯區鄉親努力。
顏寬恒說，他如果當選立委之後，就是要到立法院去立法、勇敢的監督、質詢，為鄉親權利把關，站在第一線替他們執行新的願景。
他強調，今天元旦升旗和市民朋友一起慶祝，嶄新一年也是中華民國全新的面貌，距離9日投票剩下一個禮拜，他希望能得到廣大群眾的支持，在這次選舉贏得勝利。
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