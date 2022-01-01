國民黨中二選區候選人顏寬恒說，2個月來政論節目對他批判、責罵、抹黑、造謠，以雙標檢視，非常不齒，如有不法何不直接提交給檢調。（盧金足攝）

國民黨立委江啟臣與楊瓊瓔元旦升旗與第二選區立委補選候選人顏寬恒合體，被解讀為藍營動起來。（盧金足攝）

第二選區候選人顏寬恒出席元旦升旗，與台中市長盧秀燕三度同框。（盧金足攝）

台中市府1日舉行元旦升旗典禮，第2選區候選人顏寬恒出席時，與市長盧秀燕同框，立委江啟臣、楊瓊瓔也現身力挺，顏寬恒表示，這場選舉攸關海線、屯區30萬選民托負的責任，2個月來政論節目對他批判、責罵、抹黑、造謠，以雙標檢視，非常不齒，如有不法何不直接提交給檢調。

顏寬恒上午7點多就到台中市府參加2022元旦升旗典禮，在唱國歌時，位置就站在盧秀燕的後面，盧秀燕上台發表元旦談話時，顏寬恒也剛好卡位在盧秀燕後面，盧秀燕會後受訪時。顏寬恒也站在後面，活動過程三度合體，引發關注。

顏寬恒會後受訪時，媒體提問，大甲媽遶境時，各方來噓寒問暖，但參選後變成罪大惡極，他表示，參選至今2個月的時間，很多政論節目對他的批判、責罵、抹黑、造謠，已經超過60天了，「還以雙標方式檢視我，這種無中生有，企圖製造影響選舉的方法，令人非常不齒」。

「為何不把所有相關指控的證據，直接提交給檢調」，顏寬恒強調，如果早早移交給檢調，是否已經進行偵辦起訴審判了，那為何這些為何不做？為何要繼續抹黑、造謠，就是企圖奪回立委一席。

他質疑對手，當選立委只是立法院中的一個投票工具，能背負選民所託付的責任？顏寬恒表示，這場選舉對他來說，不是自己的成敗，而是攸關選民他們託付的任務，當選立委後就是要到立法院，勇敢監督、質詢，把關鄉親的權益。

媒體詢問國民黨主席朱立倫今日也來台中為他站台，是否藍營輔選動起來？對此，顏寬恒表示，今天的活動非常多，各方很多好朋友都會來幫助他，非常歡迎所有來自全國各地，還有選區內的朋友們，讓他得到所有人的支持，在這次選舉才有機會獲勝，才能為海線、屯區鄉親努力。

顏寬恒說，他如果當選立委之後，就是要到立法院去立法、勇敢的監督、質詢，為鄉親權利把關，站在第一線替他們執行新的願景。

他強調，今天元旦升旗和市民朋友一起慶祝，嶄新一年也是中華民國全新的面貌，距離9日投票剩下一個禮拜，他希望能得到廣大群眾的支持，在這次選舉贏得勝利。