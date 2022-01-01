勇士官方IG最近公開「浪花弟」克雷湯普生跟柯瑞一起練球的影片，證明距離浪花弟傷癒復出時間越來越近，儘管相當期待自己相隔兩年多的復出，浪花弟仍然坦承自己最近練投時呼吸有點急促，甚至出手都有點短，但他相信自己可以回到全明星水準。

「我感覺距離復出已經非常接近了，我期待著很快能夠上場比賽，」克雷湯普生表示，「只是我的投籃有點短，我的呼吸也有點急促，但練了5分鐘以後，我的不安就消失了，我就是想打籃球，和這些傢伙一起走上球場，這會很有趣。」

「我其實並不擔心自己的投籃，當你從長時間傷痛回歸，最難的部分是你復出時機，還有節奏與體能方面，」克雷湯普生強調，「即使我重返球場，勢必面對上場時間限制，但我感覺很好，也很有自信，當我回到場上，只需幾天或幾周，我就可以恢復到全明星水準。」

克雷湯普生先在2019年總冠軍賽期間不慎造成左膝前十字韌帶撕裂，沒想到來到上季開打前夕，他又在練球時不小心造成右腳阿基里斯腱撕裂，讓他整整缺席兩個球季，如今終於即將迎來他的傷癒復出，不僅勇士小心翼翼，連他自己也不想太過冒險。