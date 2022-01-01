面對全球Omicron來勢洶洶，今年新北市元旦升旗縮小規模，不開放民眾入場觀禮，改採線上直播與市民共迎新年，新北市長侯友宜今上午發表元旦談話表示，揮別去年疫情陰霾，期待今年走過風雨，迎來美麗繽紛彩虹，盼不要因為各項活動造成台灣紛擾，大家帶著包容、體諒、尊重，讓多元聲音、族群、顏色共融，攜手努力讓新北市明天會更好、共創台灣更繁榮的日子。

侯友宜說，新北市走過去年風雨、疫情的一年，期待今年新的希望，大家都能夠平安無事，尤其面對來勢洶洶的Omicron，我們要全力以赴，讓好不容易回歸寧靜的生活，能夠永續下去，更重要面對經濟的困頓、物價的高漲，薪資上漲有限，我們更要用公平正義的態度，讓在這塊土地生活的新北市民，每一個人都能夠安居樂業。

提及新年新希望，侯友宜說，期待在這一塊土地的新北市民跟所有的團隊們一起合作，大家一起共同面對挑戰，能夠在新北市過一個快樂好生活。

會場由三重商工儀隊花式操槍大展精湛槍技揭開序幕，並由板橋高中李騏維、福和國中劉詠豐、蔡文翔、韓佳策，以及蘆洲仁愛國小陳宥潔與劉美岑6位在科學領域表現優異學生擔任國歌領唱人。

新北市民政局長柯慶忠表示，各區升旗典禮在嚴格落實人數管制、實名制並保持社交距離等防疫作為下，順利完成國家慶典；其中，汐止公所邀請榮獲勝求盃全國少棒季軍的汐止國小棒球隊擔任領唱及升旗儀式重任，瑞芳公所規畫知名Saxophone班熱情演出，深坑公所則安排健康操帶動跳，與市民用熱情與活力迎接嶄新一年。

柯慶忠說，新北主場也於官方粉專「新北民政保平安」直播，並串聯「我的新北市」等28局處粉絲專頁，與市民一同留下祝福期許新年。