偶像劇男神李國毅去年5月認了終結黃金單身漢身分，與交往多年女友橘子（甘煖琳）結婚，後來李國毅宣布太太懷孕，並強調兩人是前年就登記結婚，絕非先有後婚。上月李國毅與親友吃女兒滿月酒，回程路上被發現酒駕，他認錯後便消失了一個月，昨(12/31)才浮出在IG限時動態發文，用黑底白字寫下：「感謝這一年關心我的人」。

李國毅與甘煖琳傳了多年緋聞，去年他才證實兩人已經登記結婚，並還原兩人相識來龍去脈，透露另一半是在他出道前就認識交往，陪伴他從新人到現在的地位，也讓他有了責任感要照顧這個人一輩子，後來他二度報喜，澄清結婚是2020年的事，太太2021年有了身孕，並非雙喜臨門。

李國毅和太太甘煖琳去年升格當爸媽。（圖／翻攝自李國毅Lego Lee臉書）

李國毅不忘打趣強調：「太太只比我大1歲半，上次說過了怎麼都還是寫3歲，女人的年紀不開玩笑啊」，上月卻傳出他開車載家人行經新北市新莊中正路和建國一路口違規迴轉，被員警攔下酒測後，發現酒測值高達0.33毫克超標，對此，李國毅隨即鄭重道歉，表示因為孩子不舒服才會先將車子開出停場，本來要讓太太接手開車，之後會反省並絕對不再犯，甘煖琳也替老公緩頰，表示是因為當天忘了準備奶粉和擠奶器，才會急著返家，接著再三致歉：「我們會深刻反省，對不起」。

李國毅發文。（圖／翻攝自lllego IG）

認錯道歉後，李國毅便消失在社群網站近一個月，昨才現身發文：「一年過去，感謝這一年關心我的人，願新的一年我們都順心，多年後我們還都平安健康快樂」，並用黑底圖當背景，看似仍為先前的錯誤愧疚不已。

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