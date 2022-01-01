延續1年多供不應求的半導體產業是否會反轉？達爾集團總裁暨執行長盧克修表示，中美貿易戰未解，且疫情對全球經濟影響減退中，加上未來2到3年整體半導體需求可望有10%到20%，產能過剩不會是現在，至少還有幾年。

憑藉在半導體產業40多年經驗，盧克修在2018年中美貿易戰爆發後，精準預判半導體產業將進入供不應求，於2019年買德儀(TI)英國的8吋晶圓廠，2020年再購併敦南，超前部署讓達爾集團在2021年成為全球半導體產能短缺下受惠者，儘管明年全球經濟產業變數不少，盧克修認為，半導體產業供需反轉至少還要幾年。

盧克修表示，過去幾年全球晶圓廠投資，除了大陸與台灣的台積電(2330)，美國及歐洲幾乎都沒有投資，尤其是12吋晶圓廠，真正投資的只有大陸，但中美貿易戰開打後，美國對大陸半導體設備輸出管制愈來愈緊縮，真正建12吋晶圓廠的大陸卻買不到機器，變成空殼，原本很多8吋廠產品要移到12吋廠，因為12吋廠沒法建，8吋廠移到12吋廠就少了，而6吋廠又要升級到8吋廠，也導致6吋廠產能也減少，整個半導體供應鏈因為中美貿易打亂了，就趨勢來看，由於12吋晶圓廠建廠大部分在大陸，如果中美貿易戰不解決，大陸12吋晶圓廠被美國掐住沒法裝機，半導體短缺情況就難以解決。

除了中美貿易戰打亂半導體供應鏈，盧克修表示，儘管全球新冠肺炎疫情狀況不好，但大家已經學會與疫情共存，去年美國及歐洲發生疫情時，許多工廠都停工，我們歐洲工廠也曾停工2到3星期，但現在歐洲工廠持續生產，汽車客戶廠也未停產，疫情對市場經濟影響在減退中，整體經濟活動持續向上走，也帶動半導體需求。

雖然全球不少IDM廠及半導體持續擴建新廠，盧克修認為，這些新廠目前多是規劃階段，且從投入建廠到無塵室完成至少要1年，加上裝機、客戶認證到新產能開出，至少要2到3年，而半導體每年以5%到8%的成長，約等同於2到3年後半導體市場需求增加10%到20%，就算真的有新晶圓廠新產能開出，也是維持現在的短缺狀況，在中美貿易戰未解決、半導體產業需求持續成長，2到3年內未有太多新晶圓廠產能下，半導體產能過剩不會是現在，至少還有幾年。