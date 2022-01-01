金管會在2021年最後一周針對理專行員弊案、變相收保險招攬佣金等缺失，接連裁罰10家金融機構、共開出4040萬元罰單，使2021年全年對金融業、上市櫃及公發公司合計裁處359件裁罰案，累計罰鍰金額達3億3434萬元，連3年突破3億元、改寫歷年新高。

金管會依據業務屬性統計罰鍰，如保險局針對變相收保險招攬佣金等4大態樣缺失，裁罰的7家裁罰機構中包括銀行，但罰鍰金額均計入保險局。而證期局除針對證券期貨業及上市櫃公司外，亦包括未上市的公開發行公司及會計師、財團法人等其他違規裁罰案。

保險局2021年保險業裁罰件數達73件，較2020年增加6件，但累計罰鍰金額1億3540萬元，較2020年1億3560萬元小減20萬元或0.15％。不過，罰鍰金額在三局中仍最高，且較預算數1億477.2萬元超出29.23％。

銀行局2021年對銀行業裁罰件數13件，較2020年增加3件，且累計罰鍰金額達1億1289萬元，較2020年8750萬元增加2539億元或29.02％，首度突破億元關卡、較預算數7401.3萬元超出達52.53％，主因銀行法罰鍰上限自1千萬元調升至5千萬元所致。

而證期局2021年對證券期貨業及公發公司裁罰件數達359件，較2020年增加達37件，累計裁罰金額8605萬元，較2020年8584萬元小增21萬元或0.24％，亦較預算數7257萬元超出18.58％。

觀察金管會近5年裁罰件數及金額，為2017年302件、2億6754萬元，2018年307件、1億9825萬元。2019年380件、3億38萬元、2020年347件、3億2613萬元，2021年359件、3億3434萬元，5年來件數均逾300件，近3年均突破3億元。

金管會官員表示，2021年裁罰件數未顯著提升、但裁罰金額持續增加，主因銀行法、保險法罰鍰修法後顯著提高所致，如銀行法2019年修法後，罰鍰上限自200～1000萬元一舉調升至1000～5000萬元。