台北市選委會去年12月30日公告林昶佐罷免案投票人數，共23萬5024人，換算罷免門檻罷免票超過投票人四分之一以上，即同意票超過5萬8756票可成功罷免。對此，罷免林昶佐總部諷刺道，罷免門檻比原預期的6.1萬票還低，「大委員看到這個不要太焦慮」。網友則迴響熱烈，認為總部這句話酸得很到位。

台北市選委會12月30日公告林昶佐罷免案投票人數，共23萬5024人。本案通過門檻為同意罷免票超過投票人四分之一以上，也就是同意票超過5萬8756票，且大於不同意票，才算罷免成功。

罷免林昶佐總部昨日在臉書粉絲專業發文指出，台北市選委會公告5萬8756票就可以罷免成功，比起原本預估的6.1萬票還要更低，等於離罷免又更近一步了，這幾天大家要更努力幫忙催票；此外，他們也呼籲林昶佐「大委員看到這個不要太焦慮」，藉機狠酸林一把。

此文獲超過1300個讚與破百則留言，網友紛紛回應：「最後那句話真是酸爆」、「酸得很到位」、「難怪林昶佐最近狂跑攤」、「林立委最近能見度突然變很高」、「中正萬華區的鄉親朋友，大家一起努力！」「林場佐真的不適合當立委，他真的比較適合回去唱歌」、「送他回去唱歌啦」。