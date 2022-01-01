大陸國家衛健委通報，12月31日0至24時，新增確診病例231例。其中境外輸入病例56例，本土病例175例（陝西174例，均在西安市；貴州1例，在銅仁市），封城管控仍在持續。

★西安2務工男子欲順鐵路步行回山西 被鐵警查獲

近日，西安鐵路公安處就連續查處兩起涉「疫」案件。 西安鐵路公安處硯川站派出所民警在線路治安隱患排查中，發現一名可疑男子，經盤查，該男子張某從山西大同到西安務工，因疫情管控，一直居住在西安灞橋某小區朋友家中。

2021年12月28日，他趁天未亮避開疫情管控工作人員後從小區後牆翻出，隨後騎行一輛共享單車40餘公里，在超出騎行範圍後棄車步行至臨潼區零口大橋，欲順鐵路步行至渭南乘火車回山西老家，被民警當場查獲。

同日，西安鐵路公安處新豐站派出所民警在轄區內查獲了同樣欲沿鐵路步行至渭南乘火車回老家的沈某。12月28日，沈某趁天黑，從西安市灞橋區某街道暫住地偷跑至108國道，隨後在夜色中步行20餘公里達到臨潼區文化路，在附近的銀行ATM機房躲避至29日13時，繼續沿108國道步行至新豐鎮車站，剛剛出現在鐵路旁就被正在執勤的民警查獲。

2人的行為干擾了疫情防控工作秩序，也給自身安全帶來很大的風險，根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第五十條之規定，公安處分別對張某、沈某予以行政拘留處罰。