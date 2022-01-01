新華社報導，2022年1月1日凌晨，北京海關關稅處，工作人員正忙著為企業簽發原產地證書。「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）於1日生效實施。

RCEP現有15個成員國，包括中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭5國以及東協10國。從人口數量、經濟體量、貿易總額三方面看，均佔全球總量約30％。

根據協定規定，6個東協成員國和3個非東協成員國正式提交核准書，即達到協定生效門檻。經各方努力，RCEP於2021年11月2日達到生效門檻。1月1日起，RCEP對汶萊、柬埔寨、寮國、新加坡、泰國、越南、中國、日本、紐西蘭和澳洲10國正式生效。韓國將於2月1日加入到生效實施中。剩餘成員國也將在完成國內批准程序後陸續生效實施。

大陸商務部有關負責人表示，中方將全面和充分履行RCEP義務，高質量實施協定，引導地方、產業和企業更好把握RCEP帶來的市場開放機遇。中方也將與RCEP成員方一道，積極參與和支持RCEP機制建設，將其打造成東亞經貿合作的主平台。

RCEP生效後，已核准成員國之間90％以上的貨物貿易將最終實現零關稅。協定生效當天，中國與東協、澳洲、紐西蘭之間的立即零關稅比例將超過65％。中國與日本是新建立自貿關係，相互立即零關稅比例將分別達到25％和57％。

不只是降關稅。RCEP還在原產地規則、海關程序、檢驗檢疫等方面形成統一規則，域內貿易便利化程度將進一步提高。