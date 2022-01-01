跨年夜台中街頭出現大刀隊與國旗隊互毆事件。北屯區中清路上一家美式連鎖咖啡店外，12月31日晚間9時，出現「5打3」的街頭大亂鬥戲碼。有5人持藍波刀猛砍3人，對方則拿起路旁國旗桿反擊，其中1名男子被打得倒地不起，隨後5名持刀嫌犯行兇後立刻乘車逃逸，警方貨到後循線逮捕3人，初步了解，雙方疑似有債務糾紛才引發衝突。

根據警方調查，台中市第五分局於110年12月31日21時41分獲報在北屯區中清路2段知名咖啡館前有打架案件，警方立即啟動快打9網18人到場，警方到場時人員已散去，現場發現有血跡，後續調閱現場監視器，查緝3人到案，並查扣涉案刀械。

2022街頭擂台第一鬥，大刀隊與國旗隊台中街頭互毆，民眾看傻。(戴志揚翻攝)

警方查出，事發原因為林男與王男相約協商債務糾紛，雙方各自帶人助陣，於協商過程中持械鬥毆，過程中，一位翁姓男子持刀砍傷2人，但傷者不敢張揚，自行至臺中榮總及澄清醫院中港院區就醫。

目前警方已逮捕3人到案，將持續釐清其他涉案犯嫌身分並查緝中，全案依殺人未遂及妨礙秩序罪報請臺中地方檢察署偵辦。

警方呼籲，警方仍全力執行「除暴安民專案」，要讓市民感受警方強力打擊、掃蕩犯罪的決心，建立市民對治安的信心，只要敢在臺中逞凶犯案，一定嚴查嚴辦，絕對斬草除根、除惡務盡，臺中的治安