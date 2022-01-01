為避免酒駕事故傷亡憾事發生，彰化警方同步實施擴大臨檢，並出動交通隊員警與志工宣導喝酒不開車、酒後找代駕。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

為避免酒駕事故傷亡憾事發生，彰化警方同步實施擴大臨檢，並出動交通隊員警與志工宣導喝酒不開車、酒後找代駕。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

為避免酒駕事故傷亡憾事發生，彰化警方同步實施擴大臨檢，並出動交通隊員警與志工宣導喝酒不開車、酒後找代駕。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣警察局長吳坤旭（中）在全縣大規模取締酒駕勤務前，親自上陣為同仁勤前教育。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

迎接2022元旦，跨年夜民眾嗨翻，彰化縣警局為了避免樂極生悲，祭出鐵腕執法，實施「區域封鎖策略」，加強酒駕攔查取締勤務，從昨晚到今天凌晨，短短4小時，就查獲14人違規酒駕，其中1人扣車、13人依公共危險罪移送法辦。

高雄市發生一家四口歡喜出遊，行走在行人穿越道過馬路時卻遭酒駕男子撞飛，導致1死3重傷悲劇；適逢歲末年終元旦連續假期，彰化縣警局為強化取締酒駕能量，要求各分局加強各轄區執法強度，持續規劃取締酒駕專案及不定期執行取締酒駕大執法。

跨年夜，彰化警分局及彰化縣警局交通警察隊就根據轄區特性，在彰化市實施「區域封鎖策略」，針對經常飲酒地點與酒駕事故地點，擇定4處路檢點加強攔檢；同時間聯繫國道公路警察局針對彰化交流道、快官交流道上高速公路匝道，和美及鹿港分局與彰化市之聯外道路同步實施「聯外封鎖策略」，讓心存僥倖酒駕者無所遁形，果然短短4小時就查獲14人酒駕。

彰化縣警察局長吳坤旭表示，貫徹酒駕零容忍決心，將祭出鐵腕手段，以期遏阻酒駕歪風。統計2021年1月至12月30日止，共計取締酒駕602件，其中移送公共危險罪計388件；酒駕導致發生交通事故共191件，相較2020年同期206件，已減少15件。

吳坤旭指出，元旦連假民眾在飲酒後經常發生鬥毆案件，縣警局亦針對易滋事場所同步實施擴大臨檢，全力壓制。呼籲民眾勿心存僥倖，喝酒不開車，可多加利用指定駕駛、代駕等服務安全返家，避免憾事發生。

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