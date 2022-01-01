OL妹收50萬卡費通知嚇醒。（圖／翻攝自爆料公社二館）

長榮海運發放高額年終羨煞眾人，對此，一名女網友PO文分享巨大落差，同樣都是收到銀行帳戶的推播通知，但人家是被40個月的年終嚇醒，而我卻是被50萬信用卡費給嚇醒，只能說這就是人生，隨後也解釋自己並沒有亂花錢，50萬其實是年繳儲蓄險的費用，但不少網友看了卻歪樓說，50萬儲蓄險也太狂，本身薪資應該很驚人。

一名女網友在臉書社團《爆料公社二館》上發文表示，昨天她也收到銀行帳戶的通知，但與前同事不一樣的是，他們是看到年終獎金的入帳通知嚇醒，但她卻是被自己的信用卡帳單給嚇醒的，只能說這就是人生。

女網友也補充說明，她只是一個普通的上班族而已，沒有刷卡買什麼昂貴的東西，這筆錢只是單純在繳儲蓄險的費用而已。

貼文引發網友討論，由於50萬的儲蓄險實在太驚人，因此不少網友忍不住歪樓讚嘆，要繳這麼多代表原PO本來的薪資水準應該不一般才對，實在很誇張。「這年頭花50萬繳費儲蓄險真的是鬼故事」、「能刷50萬也是高薪一族」、「信用額度超過50萬，這個實力才真是驚人」、「普通上班族能刷50萬，難怪台灣窮人越來越多，儲蓄險年繳50萬，20年繳1000萬，這個是在繳房貸了吧？」、「這比年終150萬更炫耀」。

一名網友則回應說，原PO本來想表達的意思應該是，很羨慕長榮海運的員工可以領到40個月的年終，反觀自己卻要用薪水來繳卡費，結果大家看到50萬就立刻歪樓，有能力支付一年50萬元的儲蓄險，其實本身的薪水條件應該也非常優渥。