民眾黨士林北投市議員提名上演雙姝之爭，「學姐」黃瀞瑩與前台北市觀傳局長陳思宇仍互不相讓，據悉黨主席、台北市長柯文哲為化解僵局打算提2席，並請副市長、黨中央委員蔡炳坤與陳父、北市議員陳建銘協調溝通，但其態度未放軟。蔡炳坤1日上午未否認出手協調，坦言士北選區將減1席，雖然2人都有勝選機會，但要很努力才行，還是提1席壓力較小，會在提名前以勝選為目標多溝通協調。

蔡炳坤今陪同柯文哲一同出席2022元旦健走活動，媒體詢問士北選區人選喬不定一事，他對此指出，陳思宇、黃瀞瑩都是相當優秀的人才，不管做什麼都可扮演很好的角色，2人也都在市府工作過，但選舉到了要提名的階段，柯文哲對提名很重視，當然希望提名每位都能當選。

蔡坦言，未來士林北投選區將減少1席，現階段目參選的人相當多，友黨也陸續在進行當中，北市地方黨部曾評估過，認為2人都有勝選機會，但有勝選機會不代表都能當選，所以會在提名前進行溝通討論，地方的確評估過提2席，但要非常努力才行，只提1席比較不會有那麼大的壓力，這是可以思考的，會以勝選為目標採取最佳策略。

媒體追問，黨內初選後卻提2席，是否代表機制喪失？蔡則說，初選當然很重要，當時北市6選區出現30、40位報名，經過幾階段後進入總決賽，在遵守制度的前提下溝通是有必要的，也強調任何事有競爭就會有討論，這很正常。

至於是否有黃瀞瑩民調大勝卻被勸退一事？蔡則說，這要問地方黨部，自己沒看到相關資料，也說應該沒有勸退問題，正確講法是好好討論如何勝選，這比較重要，「我們評估有2席空間 但會非常辛苦，在制度上可以這樣做，可能最後結果2個都提，如果提名前還有可以溝通的， 也不失為可行方式。」