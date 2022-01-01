瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）認為，隨著全球經濟成長趨緩、美國聯準會縮減購債規模和美國政府減少財政激勵，各種利多因素可望在2022年支撐美元升值，投資人應考慮與美元有關投資機會、並建議可買進增持美元。

瑞銀指出，美元指數2021年迄今已漲近7％，且上述利多因素在2022年將進一步支撐美元升值。相較之下，日本、瑞士和歐洲央行可能維持較寬鬆的貨幣政策，將導致負收益的歐元、瑞士法郎和日圓貶值，相關貨幣被用於為套利交易融資的狀況可能日益增加。

瑞銀表示，一般而言投資者應持有與其負債或支出計畫相關的貨幣。但對其他投資者而言，可能更適合持有廣泛的貨幣組合。如部分投資者擁有資產已超過未來負債或支出需求，此時回報最大化就成為主要目標，因此投資者今年應考慮與美元相關的投資機會。

首先，就購買力平價（PPP）而言，瑞銀認為美元雖被高估，但今年聯準會政策緊縮應使美元有撐，衝擊新興市場貨幣及歐元等出口導向型貨幣。利差亦對美元有利，預期美國及德國10年期國債利差將自1.75％升至2％。同時，美國對能源市場風險的抵禦能力亦較強。

其次，全球各國央行的鷹派與鴿派勢力消長，使全球貨幣政策出現分化，瑞銀認為將使貨幣離散度上升。相對於瑞士法郎、歐元、日圓和瑞典克朗等貨幣政策將維持相對寬鬆，預期美元、英鎊、加元、挪威克朗和紐西蘭元等貨幣將因緊縮策略而升值。

最後，瑞銀指出，美國聯準會緊縮、財政激勵減少、實際利率上升等對美元有利因素，往往對黃金不利，而通膨降溫亦可能削弱對沖需求，故對黃金維持審慎看法，預期金價明年底將跌至1650美元，投資人應考慮對沖策略暴險、或利用有限上行空間預期創造收益。