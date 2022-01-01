全球晶片龍頭高通公司總裁暨執行長Cristiano Amon年度公開信揭露，其信中直言當前是「高通正迎來有史以來最大的發展機遇」，更點出高通至少四個產業中具備推動顛覆性的成長，看好高通未來十年，潛在的市場規模將擴大至目前7倍以上。

Cristiano Amon首先表示，儘管面對疫情帶來的不確定性以及供應鏈環境的諸多挑戰，高通依然在2021會計年度創下營收新紀錄，持續推動智慧型手機之外的業務多元化策略，連續五個季保持半導體業務稅前利潤(EBT)超過100%的年成長，並實現技術授權業務的穩定發展。

Cristiano Amon也對2022年高通的發展前景充滿信心，他表示，高通正處於數位轉型和主要產業趨勢的交匯點，因此幾乎所有產業對高通技術的需求都在加速增長，其中包括行動和PC的結合、5G實現無線光纖、實體與數位空間的融合推動元宇宙的發展、5G雲端運算支援行動辦公以及汽車產業的變革等更多。隨著數十億終端裝置連接至網路、功能更加智慧，高通正在打造連結智慧邊緣。

Cristiano Amon信中強調，高通正迎來有史以來最大的發展機遇，透過在無線通訊、高效能、低功耗運算以及裝置上AI獨具優勢的技術能力，高通統一的技術藍圖正在實現從行動領域延伸至車用與物聯網領域的全面業務成長，未來十年，高通的潛在市場規模將擴大至目前的7倍以上。

Cristiano Amon更自豪談到，極少公司能夠同時協助多個產業實現全新具顛覆性的成長。高通至少四個產業中具備推動顛覆性的成長，即運算、VR(虛擬實境)/AR(擴增實境)、汽車以及工業，各領域細節如下。

1.PC朝向Arm架構的轉型勢不可擋：PC產業開始了解到採用行動技術、架構和使用案例的優勢。如今眾多廠商正在爭相設計並打造以這些技術為基礎的下一代PC，以滿足未來生產力、教育和連網娛樂的需求。高通在這一領域的早期投入、與微軟的持續合作，以及近期對NUVIA的收購，都使高通獨具優勢，能夠協助推動這項轉型，並支援整個產業。

2.通往元宇宙的鑰匙：實體和數位空間的融合已經發生並且正在加速發展，數位孿生也在眾多產業中出現。Snapdragon XR平台驅動了當今大部分虛擬實境和擴增實境裝置。隨著元宇宙的逐步形成，XR發展趨勢將進一步強化。高通在此趨勢發揮的關鍵作用不會改變，高通將持續協助打造XR裝置，並支援消費者和企業進入數位世界。

3.汽車數位底盤：隨著汽車連接至雲端、更加智慧化以及具備自動駕駛的功能、並成為服務與創新的平台，汽車企業需要擁有覆蓋多領域的先進技術能力。高通的Snapdragon數位底盤是一套獨特的技術組合，能夠滿足汽車企業的需求，協助其實現車載資通訊、智慧交通、車對雲、真正的數位座艙、先進駕駛輔助系統(ADAS)和自動駕駛。高通目前已與眾多汽車製造商進行合作，近期高通宣佈了與通用汽車合作共同打造凱迪拉克Lyriq，以及與BMW集團打造自動駕駛平台。

4.工業4.0：高通的產品組合正在驅動眾多產業數位轉型所需的邊緣裝置。高通正在擴展解決方案的規模至自動化、零售、物流、能源、醫療保健和智慧城市等眾多領域。高通在協助滿足常時連網的雲端連結、先進的終端處理和裝置上AI以及獲得即時數據和洞察的需求中扮演著重要的角色。

最後，Cristiano Amon說到，智慧型手機是全球規模最大與雲端相連的終端裝置，隨著所有其他類型的終端裝置連接至雲端，它們都將需要已在智慧型手機實現商用的眾多技術，包括連網能力、裝置上智慧功能和高效能低功耗的運算能力。高通在這些技術領域具備領先優勢，能夠支援高通持續擴展統一的技術藍圖，進而驅動各式各樣的邊緣裝置。