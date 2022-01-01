公牛前鋒迪羅薩果真是名符其實的第4節之王！迪羅薩1日在公牛與溜馬結束槍響同時飆進絕殺三分球，幫助公牛不可思議以108比106逆轉擊敗溜馬，光是看他本季末節高達5成32的投籃命中率，以及5成的三分命中率，說他是第4節之王也屬應該。

打到今天為止，迪羅薩在第4節總共拿下232分，排名聯盟第1，場均8.0分與投籃命中率5成32也居聯盟首位，以今天出戰溜馬比賽來看，他全場攻下28分，其中13分在最後一節拿下，更投進絕殺三分球，他在末節真的無人能擋。

不過迪羅薩今天賽後把贏球功勞歸給攻下24分的隊友柯比懷特，「沒有懷特，我們絕對沒有辦法贏下這場比賽。我絕對不會去想那些已經錯過的機會，我總是在想下一次機會，一旦機會出現了，我就是盡力抓住它，其他甚麼都不會去想。」

溜馬中鋒沙波尼斯則對迪羅薩的這記絕殺三分球，表達心服口服感想，「我跟迪羅薩有過眼神交流，我想他根本不知道還剩多少時間，他抬頭一看，看到沒有剩下多少時間了，於是他就把球出手了，我們的防守已經做得很不錯，但他的進攻更棒！」