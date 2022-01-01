台南爭取於大新豐區建置醫院多時，行政院昨天核定成功大學沙崙醫療服務與創新園區先導計畫，將由成大於沙崙成立醫院和醫療服務創新園區，台南市長黃偉哲表示，這是最棒的新年禮物，園區除提升該區域醫療服務量能達160％，也將成為全台首座以醫療服務創新與生醫產業為發展主體的科學園區。

黃偉哲表示，成大預估在沙崙新設醫院完工後，新豐區每萬人平均一般病床數，能從13.68床提升到35.65床，服務量能提高達到160％，還能擴及周邊善化、新市、永康甚至北高雄等區域，醫療園區預定地為沙崙F和X區，預計最快今年下半年啟動執行。

黃偉哲指出，成大協助市府共同規畫「沙崙智慧綠能科學城2.0計畫」的部分項目，其他還包含全區營運辦公室、產業園區、便捷交通、資通安全強化等項目。

為爭取中央支持，成大校長蘇慧貞指出，成大在2020年6月即開始與市府密切合作，7月邀請經濟部加入組成三方推動平台，其中與市府共同北上向中央爭取近10次，終在2021年結束前得到好消息。

去年1月行政院長蘇貞昌南下宣布補助產業園區規畫230公頃報編經費，9月沙崙智慧綠能科學城辦公室揭牌，12月沙崙資安與智慧科技大樓正式啟用，2021年最後一天啟動全台第1個醫療服務創新園區並核定為國家重大建設作結。

成大醫學院附設醫院沈孟儒院長強調，未來除於沙崙設立一般醫院，還有衛福部託付「南台灣兒童醫療中心」，因應COVID-19疫情，亦將設立「台灣新南向衛生訓練中心」，協助國際流行病相關研究和遠距醫療等項目；另外，特別成立「科技數據中心」導入大數據、AI、5G等技術，精準布局下一世代醫療。